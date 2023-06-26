放寬按揭成數 或助「換樓」自用市民 陳茂波：正與金管局研究 稍後公布措施

財政司長陳茂波本月初在立法會會議上表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但透露在可行情況下考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數的比例。他昨補充，正與金管局研究，稍後公布有關措施。他提到，有市民反映建立家庭和生育後有意轉換面積較大的單位，政府會仔細研究有何地方可以微調，但須平衡金融安全和保障市民利益。
陳茂波昨在電台節目上表示，本港在未來5年，每年有約2萬單位落成，巿場相對平穩。惟他估計今年會加一、兩次息，巿場預料幅度約為半厘，預料高息情況或維持一段時間。他提醒巿民供樓要小心，現時壓力測試是模擬加息兩厘，置業人士要考慮，並兼顧自己還款能力。
被問到是否可以放寬首次置業人士的按揭成數比例，他指，正與金管局研究，相信稍後會公布有關措施，目標為置業自用人士。他稱，現時中小單位按揭成數連同按揭已達九成，但有市民反映建立家庭和生育後有意轉換面積較大的單位，政府會仔細研究有何地方可以微調，但須平衡金融安全和保障市民利益。
中原按揭倡按揭上限回復至七成
中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然去年已將按揭保險樓價上限放寬至1,920萬元，但按揭保險計劃涉及按揭保險費，令上車負擔增加，建議政府為首置人士回復辣招前沿用已久的七成按揭上限樓按措施，令首置客可選擇以三成首期免按保零保費置業，減輕上車負擔。
另外，陳茂波亦回顧香港經濟，指過去四個季度受外圍環境惡化和金融狀況收緊所拖累，去年第三至第四季整體經濟收縮逾4%；隨著調節防疫措施，今年2月初迎來全面通關，支持今年首季經濟顯著改善，按年回復增長2.7%。消費券、企業稅費減免等亦鞏固了經濟復甦的勢頭。
失業率亦由去年第二季的4.7%，回落到目前的3.0%。通脹基本維持溫和，首5個月住宅樓市價量均溫和回升，零售銷售價值的按年增幅由去年下半年僅約1%，加快至今年首4個月近22%。固定投資在今年首季亦按年實質增加了近6%。
地緣政治 美國加息 對出口仍有挑戰
他表示，經濟增長三頭馬車中，出口今年持續下跌，4月份下跌16%；而受地緣政治、歐洲經濟差和美國加息影響，料出口於下半年仍面對較大挑戰。但消費則有所反彈，如4月入境旅客達290萬人次，恢復疫情前的五成，零售貨值和餐飲亦已恢復九成，市面暢旺。他估計，香港全年經濟增長要依靠消費和旅遊服務輸出，同時要留意香港經濟易受外圍環境影響。