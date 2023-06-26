放寬按揭成數 或助「換樓」自用市民 陳茂波：正與金管局研究 稍後公布措施

財政司長陳茂波本月初在立法會會議上表示，暫時無意調整樓市「辣招」，但透露在可行情況下考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數的比例。他昨補充，正與金管局研究，稍後公布有關措施。他提到，有市民反映建立家庭和生育後有意轉換面積較大的單位，政府會仔細研究有何地方可以微調，但須平衡金融安全和保障市民利益。

陳茂波昨在電台節目上表示，本港在未來5年，每年有約2萬單位落成，巿場相對平穩。惟他估計今年會加一、兩次息，巿場預料幅度約為半厘，預料高息情況或維持一段時間。他提醒巿民供樓要小心，現時壓力測試是模擬加息兩厘，置業人士要考慮，並兼顧自己還款能力。

被問到是否可以放寬首次置業人士的按揭成數比例，他指，正與金管局研究，相信稍後會公布有關措施，目標為置業自用人士。他稱，現時中小單位按揭成數連同按揭已達九成，但有市民反映建立家庭和生育後有意轉換面積較大的單位，政府會仔細研究有何地方可以微調，但須平衡金融安全和保障市民利益。