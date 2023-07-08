放寬按揭｜稱適度放寬「辣招」是個好開始 林健鋒：並非多建公屋居屋就可解決所有問題

金管局昨日（7日）起放寬自用住宅物業最高按揭成數，包括樓價1,500萬元或以下的銀行按揭成數，最高可承造7成。財政司長陳茂波說，不存在任何形式的「減辣前奏或變奏」，政府沒有所謂「減辣」的考慮。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今早（8日）接受訪問時被問及「撤辣」的急切性時說，不只商界人士提出，有意「上車」的市民都提出，認為是有急切性。

林健鋒稱，香港經濟要整體活起來，而過去的房屋政策影響到住屋購買力，不只涉及按揭成數問題，亦涉「辣招」問題，認為可考慮適度放寬「辣招」，形容今次是個好開始，強調要保持樓價及供應穩定，又說並非多建公屋居屋就可解決所有問題。

林健鋒：經濟復常速度慢 料下半年有改善

林健鋒又指，本港經濟在復常半年後持續向好，但遊客量只回復至疫情前約一半，出口數字不理想，認爲復常速度比其他地區慢，但同時認為毋須太悲觀，本屆政府正務實處理積壓問題，行政長官李家超及多名官員多次外訪說好香港故事，相信香港經濟下半年會有改善。

他指，政府放寬26個工種輸入勞工限制，但申請程序長，僱主要證明曾在本地招聘逾4星期仍未填補空缺，認為未能即時解決行業人手短缺，影響復蘇，現時的20,000個輸入勞工名額亦不足應付需要，建議簡化申請流程及擴大招聘網絡。