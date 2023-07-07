放寬按揭｜金管局總裁余偉文：1500萬元以下自用住宅可承造七成按揭 (持續更新)

【19:10更新】新增按揭保險計劃最新修訂

金管局總裁余偉文今日(7日)傍晚見記者，他宣布自2009年首次引入的樓市逆周期宏觀審慎措施(即俗稱樓市辣招)，措施會首度放寬。3大措施包括調整自用住宅物業最高按揭成數、非住宅物業可造按揭成數，以及放寬以資產水平為審查基礎的按揭成數，所有修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。

1) 自用住宅物業最高按揭成數

1500萬元或以下：最高可承做七成按揭

1500萬元至3000萬元：最高可承造六成按揭

3000萬元以上：最高按揭成數維持不變，即五成

非自用住宅按揭成數上限維持不變，即五成

2) 非住宅物途，包括寫字樓及商鋪

最高按揭成數由五成調升至六成

3) 以資產水平為審查基礎的物業按揭貸款，不論住宅及非住宅物業

最高按揭成數由四成調高至五成

余偉文：當局會一直監察樓市 有需要作出其他調整

余偉文表示，調節主要考慮經濟體面對大通脹壓力，加上美國處於高水平，本港經濟會受影響。他指，今次修訂後，市民購置物業將可以承造較高成數的按揭貸款。金管局提醒市民大眾，置業是人生的重要決定，在作買樓決定時，市民應該量力而為，審慎管理當中的財務風險。

余偉文又稱，政府在調整逆周期措施時有不同考慮因素，其中一樣是樓價，但他指利率環境跟一年前比較是頗大改變，並指要判斷銀行業務風險可控，並無調整借貸款收入比率要求，以及無調壓測要求，認為借款人還款能力能夠保持標準，對於銀行體系能夠有保障，在綜合多個因素下，認為措施有空間作出調整。他又說，當局會一直監察樓市，如果有需要作出其他調整，無論是收緊抑或放寬，都會採用較動態形式進取，直言不一定是做了一樣就一定要做下去。