放寬防疫試金石？七欖3天觀眾脫罩飲食狂歡 專家料難撤「口罩令」

香港國際七人欖球賽昨圓滿落幕，澳洲最終贏得銀盃賽錦標。賽事另一焦點，則在於被視為「嘉年華」的香港七欖，能否成為本港進一步放寛社交距離措施的契機。一連三日的「七欖」賽事，盡見觀眾飲飲食食，狂歡期間無戴口罩的畫面，場內近乎「零防疫」。有呼吸系統科專科醫生相信，七欖賽事不會對本港疫情造成影響，但強調「口罩令」仍要維持，不能將3日數萬人的做法放諸750萬人的社會上，否則會帶來很大風險。攝：李睿哲

闊別香港3年的七欖再次在香港大球場上演，3日合計逾65,000人次入場，在入境「0+3」限制下海外遊客觀眾雖減，但仍無損在場觀眾氣氛。每當支持隊伍得分就紛紛歡呼甚至站起高舉雙手支持。政府在賽前兩周批准觀眾場內飲食其間不用戴口罩，但現場所見大部分人都如回到疫情前，放下口罩，以「真面目」盡情喝采，未見有人員嚴厲執法阻止。

連日亦有多名官員入場觀賽，昨現身的包括特首李家超、政務司長陳國基、財政司長陳茂波及保安局長鄧炳強等，部分官員亦在社交平台，分享脫下口罩觀賽或與觀眾聊天的開心相，相片所見大部分官員手持飲品或附近放置飲品。其中，陳國基在社交網站稱，港府會繼續審視疫情最新發展，在適當時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，令市民早日恢復正常生活。

日前行會召集人葉劉淑儀則形容「七欖」是一大考驗，因「觀眾可以喺球場內飲酒、食嘢、同埋嘔吐……夜晚酒吧可以開到咁夜」，認為如往後的數據未有反映疫情急劇惡化，相信香港有條件再開放。

至於在七欖首日，有9名遊客因「疫苗通行證」仍是「黃碼」而被拒進場，其中一名南非旅客Reiner昨轉回「藍碼」後，獲大會招待在包廂觀賞最後一日賽事。他表示，等3日轉「藍碼」的過程並不好，但對事情結果感高興，又稱日後會再來香港旅遊。