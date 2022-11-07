放寬防疫試金石？七欖3天觀眾脫罩飲食狂歡 專家料難撤「口罩令」

香港國際七人欖球賽昨圓滿落幕，澳洲最終贏得銀盃賽錦標。賽事另一焦點，則在於被視為「嘉年華」的香港七欖，能否成為本港進一步放寛社交距離措施的契機。一連三日的「七欖」賽事，盡見觀眾飲飲食食，狂歡期間無戴口罩的畫面，場內近乎「零防疫」。有呼吸系統科專科醫生相信，七欖賽事不會對本港疫情造成影響，但強調「口罩令」仍要維持，不能將3日數萬人的做法放諸750萬人的社會上，否則會帶來很大風險。攝：李睿哲
闊別香港3年的七欖再次在香港大球場上演，3日合計逾65,000人次入場，在入境「0+3」限制下海外遊客觀眾雖減，但仍無損在場觀眾氣氛。每當支持隊伍得分就紛紛歡呼甚至站起高舉雙手支持。政府在賽前兩周批准觀眾場內飲食其間不用戴口罩，但現場所見大部分人都如回到疫情前，放下口罩，以「真面目」盡情喝采，未見有人員嚴厲執法阻止。
連日亦有多名官員入場觀賽，昨現身的包括特首李家超、政務司長陳國基、財政司長陳茂波及保安局長鄧炳強等，部分官員亦在社交平台，分享脫下口罩觀賽或與觀眾聊天的開心相，相片所見大部分官員手持飲品或附近放置飲品。其中，陳國基在社交網站稱，港府會繼續審視疫情最新發展，在適當時候繼續放寬各項防疫和檢疫措施，並歡迎各項國際盛事重新在香港舉辦，令市民早日恢復正常生活。
日前行會召集人葉劉淑儀則形容「七欖」是一大考驗，因「觀眾可以喺球場內飲酒、食嘢、同埋嘔吐……夜晚酒吧可以開到咁夜」，認為如往後的數據未有反映疫情急劇惡化，相信香港有條件再開放。
至於在七欖首日，有9名遊客因「疫苗通行證」仍是「黃碼」而被拒進場，其中一名南非旅客Reiner昨轉回「藍碼」後，獲大會招待在包廂觀賞最後一日賽事。他表示，等3日轉「藍碼」的過程並不好，但對事情結果感高興，又稱日後會再來香港旅遊。
梁子超盼入境「0+0」或先行
社會有聲音認為，七欖結束後如對本地疫情沒有造成大影響或大爆發，社交距離措施應可進一步放寬。呼吸系統科專科醫生梁子超向本報分析，指賽事每日只有約兩、三萬名觀眾，市面亦沒有因單一活動而出現數百萬名市民一同狂歡的情況，故本身都不預期賽事會對疫情造成影響。他續說，社區每日都有大量人群進行社交活動，每日的觀眾相比之下只佔少數，在本港每日仍錄得數千宗新冠肺炎個案的前提下，即使有傳播也不會令數字有很大波幅，「同『清零』後有活動係兩碼子嘅事。」
被問到有哪些措施可放寬時，梁子超直言首要當然是入境安排「0+0」，即毋須強制檢疫及受「黃碼」限制，認為旅客訪港感受將截然不同。不過，他強調冬季期間絕不能取消「口罩令」，甚至應成為較後解除的防疫措施。他解釋，過去數年市民因長時間佩戴口罩而控制到流感、鼻病毒等，惟已撤銷「口罩令」的美國，今年已提前出現相關病例，因此本港仍需要具備多重保護作用的口罩，從源頭預防流感大流行。
對於大部分觀眾未有妥善或沒有佩戴口罩，梁子超稱，觀眾大多屬一般成年人或年輕人，前後僅3日的活動所涉及的也只是少數人，社會不能夠只將3日看到的事放諸於750萬人的環境，重申社區有大量長者和兒童，如全面放寬將造成很大風險。
江玉歡：非一般人可理解的緊急情況
另外，政府年初曾以俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》立下多條防疫法例，以遏止第五波疫情。選委界立法會議員江玉歡在社交網站撰文稱，措施制訂時如基於《緊急法》，當情況不緊急便應解除。她續稱，《緊急法》雖未有定義緊急情況，但據政府前年1月一份預防新冠肺炎的文件，提到制定措施時要考慮病情嚴重性、疫情走勢和傳染性等因素，具參考價值。本港即將踏入抗疫第四年，江玉歡質疑現時仍否屬緊急情況，又稱緊急講求風險與理性的評估和分析，在港府容許舉行七欖、容許場內觀眾歡欣叫囂起舞時，「這已非一般人可理解的緊急情況。」