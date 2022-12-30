放寬防疫｜不論接種率 中學2月起全面恢復全日面授課　小學幼稚園2月15日起全面恢復

因應政府早前放寬本地防疫抗疫措施，教育局今日(30日)向全港學校發信，公布調整學校防疫抗疫措施和逐步及有序地調整上課安排。

小學幼稚園2月15日起恢復全日面授課堂

不論學生的新冠疫苗接種率，教育局決定全港中學(包括特殊學校的中學部)，由2月1日起首先全面恢復全日面授課堂，小學(包括特殊學校的小學部)和幼稚園則於2月15日起全面恢復全日面授課堂。至於學校「疫苗通行證」要求已由12月29日起撤銷，所有教職員及其他人士進入學校時無須持有效「疫苗通行證」。課後活動安排亦會放寬，現時進行半日面授課堂的學校，所有學生在另一個半天均可留校進行課後活動，家中乏人照顧而須安排回校的學生亦可留校活動。

中小學幼稚園學生教職員快測安排維持至明年1月底

教育局指，考慮到校園內師生密集交流互動，活動頻繁，傳播風險較高；加上學生(特別是年幼的學生)是重點保護群組之一，教育局會維持中、小學和幼稚園(包括特殊學校)學生及教職員每天進行快速抗原測試的安排，暫至明年1月31日。教職員及學生的快測結果如呈陽性，應通知學校及不得回校上班或上學，學校須呈報衞生署衞生防護中心。教育局會持續檢視情況並適時公布往後的安排。另外，全日面授課堂安排在此期間只適用於接種率達指定水平的學校。