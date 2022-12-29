放寬防疫｜檢疫令即日起撤銷　土拓署長方學誠受惠　今親赴立法會開會

政府今日(29日)撤銷大部分防疫措施，包括不再界定密切接觸者和發出檢疫令，之前正接受檢疫的人士今起亦可中止檢疫。土木工程拓展署周二(27日)公布，署長方學誠因同住家人確診新型肺炎而要家居檢疫。受惠於最新安排，方學誠今日可結束檢疫，他下午到立法會出席發展事務委員會特別會議。

政府即日起不再特別公布高層官員及其辦公室人員的感染情況。圖中的創新科技及工業局局長孫東及勞工及福利局局長孫玉菡(後排左一、二)、入境處處長區嘉宏(後排左四)、財經事務及庫務局局長許正宇(中排左二)、財政司司長陳茂波、政務司副局長卓永興和律政司副司長張國鈞(前排左起)，確診時政府都有公布消息。(資料圖片／鍾式明攝)

高層官員及其辦公室職員確診資訊不再公布

另外，因應有關新安排，港府今起不再特別公布高層官員及其辦公室人員的感染情況。

翻查資料，政府至今最後一名公布確診及需要隔離的官員，是政務司副司長政治助理葉紹堅。此外，政府過往亦公布過特首李家超、財政司司長陳茂波、民政及青年事務局局長麥美娟和商務及經濟發展局局長丘應樺等主要官員的確診消息。

多名政府官員曾確診或檢疫

同時，由於主要官員有機會被辦公室染疫職員傳染，政府之前都公布過相關職員確診的消息，較近期的包括發展局局長政務助理李麗筠、文化體育及旅遊局局長政務助理林穎琪和常任秘書長黃智祖、醫務衞生局副局長的秘書等。

當局以前亦會公布因親友或被界定作密切接觸者，而要接受檢疫的主要官員，較近期的包括政府產業署署長馮建業、勞工及福利局常任秘書長劉焱，以及半年內三度檢疫的海事處處長袁小惠等。