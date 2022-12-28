放寬防疫｜江玉歡：十分激動、感動　向港府提5建議　包括鼓勵市民走出陰影

江玉歡呼籲市民不要過分活在過去3年的陰影。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府明日(29日)撤銷大部分防疫措施，包括餐飲處所、表列處所營業限制，以及「疫苗通行證」、「限聚令」等。一直關注防疫措施的立法會議員江玉歡感到十分激動、感動，形容放寬舉動可視為爭取「防疫勝利主動權」的第一步。

江玉歡今日(28日)在社交網站撰文稱，全球正共同面對「疫情防控」的議題，認為市民如持續「被疫情牽著鼻子走」，整個城市將永遠生活在疫情陰影之下，所謂「復常」將成永遠的空口白話。她指出，「緊跟國策，走向放開，連接世界」不僅是大勢所趨，更是香港恢復往昔活力的必由之路。

「封關」3年已成脫節孤島

本港和內地「封關」接近3年，江玉歡形容兩地已變成已脫節的一座孤島，故認為孤島重生「不應、不能再推遲」。江玉歡向港府提出5項建議，首先應鼓勵港人在心態層面走出疫情陰影，以充足信心適應新情況和迎接香港與內地、世界的雙向聯通。第二，港府應針對弱細社群如長者、小童等投入醫療資源，增強對社會最薄弱環節的保障。

第三，江玉歡建議發動基層社區力量，上門加強對長者健康情況的調查和作出自我防護建議，如在香港初放開的階段減少不必要外出等。第四，她促請政府加強管理和針對放開後的新情況研究，務求讓本港做好由3年靜態回復以往高效動態的良好過渡。

促政府喚回市民信心與熱情

最後，江玉歡認為本港在與內地通關後，應盡快適應角色、鼓勵社會各界在經濟、文化、創科、法律等各個方面快速反應，同時把握在大灣區的發展地位和在國際繼續豎立香港的特色標竿。

抗疫接近3年，江玉歡呼籲市民不要過分活在過去3年的陰影，同時建議政府應未雨綢繆、提前準備，在政策方面做好各項保障措施，喚回市民信心與熱情。