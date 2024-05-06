政務司辦兩會精神分享會 陳國基勉公務員工作以市民角度出發

繼中聯辦主任鄭雁雄上月到政府總部，向特區政府官員講解今年的全國兩會精神後，各政府部門相繼舉行分享會，讓一眾公務員更直接、更準確領略兩會精神。政務司司長陳國基今日（6日）下午聯同副司長卓永興，向政務司司長辦公室百多位公務員作深入淺出的分享。陳國基寄語同事在工作時要多從市民的角度出發，以市民對政府施政的期盼作為工作目標。

陳國基表示，今年兩會期間，國家主席習近平指出：「要堅持以人民為中心的發展思想，在發展中穩步提升民生保障水平」，他對此話深有體會，在分享會上他以早兩日為例，暴雨令清水灣道一處山坡塌陷，為讓市民順利在工作日和上學日出行，各部門不眠不休地搶修，成功在今日凌晨約一時全面恢復行車，他指這正好顯示政府工作全以市民的所思所想為出發點。