政府下周公布建議規管眾籌措施 許正宇：將展開3個月公眾諮詢

財經事務及庫務局局長許正宇今（17日）於網上專欄表示，當局下周將公布建議規管眾籌活動的架構和措施，並會展開為期3個月的公眾諮詢。許正宇指，當局建議成立特設機構，集中處理、協調和監察眾籌活動相關的規管及行政事宜；日後眾籌活動，不論舉辦的目的和地點，或在線上或線下舉行，均須事先提出申請。他指，獲批准的眾籌活動須要滿足透明度和問責性的要求，並且合法合理地處理眾籌所得的資金；對涉違法行為的眾籌活動，執法部門有相應的權利中止以及作出檢控。



許正宇指，制訂建議時已顧及目前已受金融監管機構、按現行法例充分規管的市場商業集資行為，不應受新建議的眾籌制度影響。當局亦會建議豁免及便利措施，使社會公認接受的籌款活動，以及突發應急的慈善眾籌項目，能繼續順暢地運作和及時開展。