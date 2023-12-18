政府下年度或續現財赤 陳茂波︰須適當節流

新一份《財政預算案》明年2月28日公布，財政司長陳茂波表示，本年度計及發債所得後，政府綜合財政赤字預計會超過1,000億元，較今年初預算案時預測的570多億元高。他又稱，地緣政治仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長速度，與資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度有機會繼續出現赤字。政府必須管控開支及適當節流。

陳茂波昨在網誌提到，本港自年初與內地和國際全面通關以來，步入疫後復常階段，經濟回復增長、就業市場改善等，惟受環球利率持續高企、地緣政治等因素影響，使本港經濟增長動力受壓，政府收入亦受影響，包括股票和物業交易的印花稅，以至地價收入都較今年初估算大幅減少。