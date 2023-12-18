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本地
2023-12-18 04:30:27
日報

政府下年度或續現財赤 陳茂波︰須適當節流

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財赤 陳茂波

陳茂波正就下年度《財政預算案》諮詢公眾。

新一份《財政預算案》明年2月28日公布，財政司長陳茂波表示，本年度計及發債所得後，政府綜合財政赤字預計會超過1,000億元，較今年初預算案時預測的570多億元高。他又稱，地緣政治仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長速度，與資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度有機會繼續出現赤字。政府必須管控開支及適當節流。

陳茂波昨在網誌提到，本港自年初與內地和國際全面通關以來，步入疫後復常階段，經濟回復增長、就業市場改善等，惟受環球利率持續高企、地緣政治等因素影響，使本港經濟增長動力受壓，政府收入亦受影響，包括股票和物業交易的印花稅，以至地價收入都較今年初估算大幅減少。

數年間政府開支增幅達四成

政府在疫情期間為穩住經濟，推出逆周期措施，由2017/18年度的逾4,700億元，增至2022/23年的逾6,600億元，增幅達四成，遠超同期政府收入增幅；期間政府出現3年赤字，財政儲備由11,029億元下降至8,348億元。陳茂波說，政府開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，難免要有效管控開支以至適當節流，會小心考慮和兼顧社會和經濟發展的需要，特別是顧及社會上最弱勢、最有需要的市民。就增加政府收入，陳茂波指最有效和實際的做法，離不開把香港經濟的「蛋糕」做大、做好，透過發展經濟拉動更多收入，又指政府需要更謹慎管控開支。明年的《財政預算案》正展開公眾諮詢，陳茂波表示將尋求合理、務實、兼顧各方的平衡方案。

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