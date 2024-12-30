政府中藥檢測中心研發通用檢測方法 助檢定含人參補骨脂中藥品質(鍾式明攝)

衞生署轄下政府中藥檢測中心成功研發一套高通用性的助陽補益類中成藥檢測方法，供中藥業界作品質檢測。業界能夠以單一檢測方法，測試不同配方或劑型產品中的人參和補骨脂，毋須再為每一種助陽補益類中成藥逐一開發個別品質檢測方法，減省有關開發的成本和時間，有助推進本港中醫藥標準化及國際化。

最快25分鐘有檢測結果 現時中成藥廠商如要申請註冊或進行品質檢定，需要為每種藥品獨立設計一種檢測方法。中藥檢測中心早前花約一年半時間，研發出一種能廣泛應用的檢測方法，供檢驗助陽補益類中成藥樣本中是否含有人參和補骨脂及其含量。衞生署數據顯示，市面現時有超過100種註冊助陽補益類藥品，包括鹿茸或鹿尾巴丸、補腎丸等，並以水丸、蜜丸和膠囊等不同劑型處方。 檢測過程需要先淨化樣本，再放入儀器分析是否含有人參和補骨脂及其含量，若使用高靈敏度的相串聯質譜法分析最快25分鐘有結果，而成本較低的液相色譜法就需要40分鐘。衞生署高級化驗師(政府中藥檢測中心)陳詠嫻指，研發新方法過程經過多番嘗試和改良實驗條件，包括引入一系列淨化程序，以處理不同中成藥產品帶來的干擾問題，又稱研究方法獲嚴格認證，確保結果準確和可靠。