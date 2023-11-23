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2023-11-23 04:00:25
日報

政府交預設醫療指示立法草案 病人可書面訂明拒搶救

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預設醫療指示

預設醫療指示條例草案下周交立法會首讀。(資料圖片)

政府向立法會提交訂立「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的條例草案，讓市民預先指明一旦自己沒有能力作決定時，所拒絕接受的維持生命治療。醫務衛生局指，預設醫療指示會採取「慎入易出」的原則，病人須以書面訂立指示，其間須有最少一名註冊醫生和另一人在場見證，見證人需要符合特定條件，如盡本身所知不是遺產受益人等。

在撤銷指示方面，當局擬容許病人只要有精神能力就維持生命治療作決定，便可隨時以口頭、書面或銷毀方式撤銷指示。政府目前亦研究容許以電子方式，在數碼表格訂立指示，作為現行書面指示的替代方案，並正檢視訂立和撤銷指示的機制等相關執行細節。

強調與安樂死概念截然不同

當局又指，病人如在預設醫療指示訂明拒絕接受心肺復甦術的指令，可由專科醫生和註冊醫生各一名為其簽發不作心肺復甦術命令，撤銷安排與預設醫療指示相若。條例同時擬為醫治者提供保障，以免他們向已訂立指示的病人維持生命治療而招致法律責任，惟前設是他們必須不知道或不信納病人已訂立指示等，相關情況同樣適用於心肺復甦術命令。

醫衛局強調，預設醫療指示與安樂死是截然不同的兩個概念，病人不得透過指示拒絕基本護理或紓緩治療，或要求處方某些物質以結束其生命等。條例草案本周將刊憲，下月到立法會首讀和開始二讀辯論。

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