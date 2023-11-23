政府交預設醫療指示立法草案 病人可書面訂明拒搶救

政府向立法會提交訂立「預設醫療指示」和「不作心肺復甦術命令」的條例草案，讓市民預先指明一旦自己沒有能力作決定時，所拒絕接受的維持生命治療。醫務衛生局指，預設醫療指示會採取「慎入易出」的原則，病人須以書面訂立指示，其間須有最少一名註冊醫生和另一人在場見證，見證人需要符合特定條件，如盡本身所知不是遺產受益人等。

在撤銷指示方面，當局擬容許病人只要有精神能力就維持生命治療作決定，便可隨時以口頭、書面或銷毀方式撤銷指示。政府目前亦研究容許以電子方式，在數碼表格訂立指示，作為現行書面指示的替代方案，並正檢視訂立和撤銷指示的機制等相關執行細節。