政府人造斜坡事故率高私人1至3倍 部分5年4傾瀉 申訴專員提改善建議

申訴專員公署完成首項主動調查，檢視防治山泥傾瀉工作及政府人造斜坡管理。報告指，本港近十年每年錄得平均約214宗山泥傾瀉事故，較之前25年跌近三分一；期內超過四成涉政府人造斜坡，涉私人人造斜坡的約為5%。部分政府斜坡3年內再出事，個別更在5年內不同部分發生4次事故。公署提出32項改善建議，包括優化納入防治計劃的準則、加快高風險天然山坡工程、研究事故原因、引入人工智能監測，以及加強跨部門協作共享數據。

全港約六成土地面積由天然山坡覆蓋，另有大量人造斜坡。截至2024年12月，全港有約6.1萬個已登記的人造斜坡，政府人造斜坡逾3.86萬個，私人人造斜坡有逾1.58萬，另有6,300多個混合責任人造斜坡。公署早前審視了不同數據、資料，以及7次實地視察作調查。