政府今季不賣商住地 甯漢豪 : 市場胃口不太好

政府公布今個財政年度第四季賣地計劃，決定不推出住宅及商業用地，僅推出一幅位於元朗的工業用地。發展局長甯漢豪解釋，考慮到本年度住宅供應接近年度目標，加上近期投地氣氛淡靜，市場「胃口不太好」，未必適合推出住宅用地，並否認政府對市場無信心。地產建設商會執委會主席梁志堅質疑，政府停推住宅用地，向市場發放負面訊息。

就住宅用地及單位供應量，甯漢豪指，料有8個私人發展及重建項目在第四季度內完成所需的地契修訂，共可提供約1,630個單位，加上早前曾經流標而房協承接的荃灣油柑頭「首置」項目的1,940個單位，第四季度的私營房屋土地供應預計可興建3,570個單位。連同首三季合共約7,960個單位，預計今個財政年度合共可提供約11,530個單位，相當接近今年度目標12,900個單位。

她稱，考慮到不同來源的季度供應，以及本年度供應額相當接近年度供應目標，加上近數月市場投地氣氛較為淡靜，市場對商住用地「胃口不太好」，目前未必適合推住宅用地。她又指，不能期待政府每季都主動推出住宅地，今季暫時不推住宅地，並不反映政府對市場無信心，而作為負責任的政府須留意市場情況，若推地後反應欠佳，令市場有不同解讀，對整體市況並非好事。商業用地方面，甯漢豪亦指，考慮到空置率處於高水平，今季不會推出商業地，會繼續留意市況作合適安排。

事實上，政府本財年暫時僅售出3幅官地，合共涉及72.7億元，連同補地價總收入料只約140億元左右，遠不及目標的850億元。售出的3幅住宅地皮包括堅尼地城西寧街與域多利道交界項目、啟德第2A區2號地盤及3號地盤，以及大嶼山長沙東涌道項目。至於明年將推哪類用地，她稱沒有「水晶球」，政府會每季研判後再作決定。

