政府今季不賣商住地 甯漢豪 : 市場胃口不太好

政府公布今個財政年度第四季賣地計劃，決定不推出住宅及商業用地，僅推出一幅位於元朗的工業用地。發展局長甯漢豪解釋，考慮到本年度住宅供應接近年度目標，加上近期投地氣氛淡靜，市場「胃口不太好」，未必適合推出住宅用地，並否認政府對市場無信心。地產建設商會執委會主席梁志堅質疑，政府停推住宅用地，向市場發放負面訊息。
就住宅用地及單位供應量，甯漢豪指，料有8個私人發展及重建項目在第四季度內完成所需的地契修訂，共可提供約1,630個單位，加上早前曾經流標而房協承接的荃灣油柑頭「首置」項目的1,940個單位，第四季度的私營房屋土地供應預計可興建3,570個單位。連同首三季合共約7,960個單位，預計今個財政年度合共可提供約11,530個單位，相當接近今年度目標12,900個單位。
她稱，考慮到不同來源的季度供應，以及本年度供應額相當接近年度供應目標，加上近數月市場投地氣氛較為淡靜，市場對商住用地「胃口不太好」，目前未必適合推住宅用地。她又指，不能期待政府每季都主動推出住宅地，今季暫時不推住宅地，並不反映政府對市場無信心，而作為負責任的政府須留意市場情況，若推地後反應欠佳，令市場有不同解讀，對整體市況並非好事。商業用地方面，甯漢豪亦指，考慮到空置率處於高水平，今季不會推出商業地，會繼續留意市況作合適安排。
事實上，政府本財年暫時僅售出3幅官地，合共涉及72.7億元，連同補地價總收入料只約140億元左右，遠不及目標的850億元。售出的3幅住宅地皮包括堅尼地城西寧街與域多利道交界項目、啟德第2A區2號地盤及3號地盤，以及大嶼山長沙東涌道項目。至於明年將推哪類用地，她稱沒有「水晶球」，政府會每季研判後再作決定。
元朗工業用地將發展多層現代產業大樓
至於今季推出的工業用地，位於元朗創新園附近，佔地約3.2公頃，提供約16萬平方米樓面面積，並要求發展商將不少於三成的樓面面積移交予政府，以便政府可以相若於棕地市場的租金，出租予受政府發展影響的棕地業務經營者。她指，由於此舉屬新安排，政府去年曾邀市場提交發展意向書，確立上述方案可行，亦順應主流意見，最後決定將3幅原屬今年度賣地表的工業用地合併，成為今次一幅較大的用地。局方正準備招標細節，詳情將在今個季度招標前公布。
另外，政府就北部都會區6幅地皮，未與發展商就補地價問題達成共識，甯漢豪指，有說法指政府開價過高，但亦可說是對方出價太低，彼此對地價看法或有不同，而政府早已計劃收地發展，不會自亂陣腳，會於未來數周進場收地。
施永青：應尊重市場成交價
中原集團創辦人施永青表示，政府早前賣地時已採取相對保守的做法，部分地皮發展商的開價較低，而政府最後都接受較低的價錢，認為成交價是買賣雙方均同意達成，需要尊重成交價。對於預料政府將來推地會否傾向保守，施永青指需要先把存貨清掉才說，若發展商未能套現，則不會有新資金作新發展。他認為，目前市道不算太好，發展商亦不欲背太多包袱。
對於政府未能與發展商就北都地皮補地價達成共識，施永青指，社會及政府對地價滑落的速度預計不足，很容易把樓價下跌的比率直接套用至地價上，「樓價跌20%，地價就不止跌20%，建築費、材料費及利息無人承擔，只能地價上扣。」而發展商不接受政府開出的價，就是擔心建築費多於收益。
地產建設商會執委會主席梁志堅指，不少市民仍希望置業，地產商不會因市況欠佳而停止售樓，在地產商未看淡而政府先停推住宅用地，是向市場發放負面訊息。