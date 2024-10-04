今季推2幅地皮包括大圍住宅地　甯漢豪認全年私樓土地或不達標：我哋審時度勢(更新)

她又說，港鐵計劃重推東涌東站第一期，預計提供600伙，港鐵曾經在2023年招標。至於今季度私人房屋土地2200伙，連同今年首兩季土地供應，合共6400伙，大約佔全年目標達標約一半。

至於洪水橋項目，她說沿用雙信封制，考慮到業界意見將地積比率由7倍下調至5倍，因為現代產業用地樓底一般較高，同時將用於安置棕地作業用地的樓面比例，將由3成下調至2成。多層產業大樓涉及大額投資，或需要準備融資安排及雙信封計劃書，洪水橋用地招標時間將會去到明年1月底。

甯漢豪：相信受市場歡迎

被問到減息後賣地反應如何，以及對用地成功招標有沒有的信心，甯漢豪說，是近日經濟環境，市場投地審慎，傾向在規模較細、成熟市區、不需要土地平整及無社區設施要求反應較好，其中小瀝源用地反應正面，故此將推售類似用地，相信比較穩妥和受市場歡迎。