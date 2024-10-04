今季推2幅地皮包括大圍住宅地　甯漢豪認全年私樓土地或不達標：我哋審時度勢(更新)

【17:20更新】發展局局長甯漢豪將於今日(4日)下午4時30分在政府總部堂新一季、即10至12月賣地計劃會見傳媒。她表示，政府下季推出地皮包括一幅大圍住宅地及一幅洪水橋多層產業用地。
連同港鐵項目季內供應2200伙
甯漢豪表示，該幅大圍住宅用地，位於美田路，預計提供360伙，屬於新增土地，因為考慮第一及第二季市場對沙田住宅用地反應正面，適合將用地加入賣地計劃。
她又說，港鐵計劃重推東涌東站第一期，預計提供600伙，港鐵曾經在2023年招標。至於今季度私人房屋土地2200伙，連同今年首兩季土地供應，合共6400伙，大約佔全年目標達標約一半。
至於洪水橋項目，她說沿用雙信封制，考慮到業界意見將地積比率由7倍下調至5倍，因為現代產業用地樓底一般較高，同時將用於安置棕地作業用地的樓面比例，將由3成下調至2成。多層產業大樓涉及大額投資，或需要準備融資安排及雙信封計劃書，洪水橋用地招標時間將會去到明年1月底。
甯漢豪：相信受市場歡迎
被問到減息後賣地反應如何，以及對用地成功招標有沒有的信心，甯漢豪說，是近日經濟環境，市場投地審慎，傾向在規模較細、成熟市區、不需要土地平整及無社區設施要求反應較好，其中小瀝源用地反應正面，故此將推售類似用地，相信比較穩妥和受市場歡迎。
商業用地方面，見到市場需求不明顯，特別是寫字樓空置率可達14%，故此今季不推商業用地屬於恰當安排。
對於今年土地供應能否達標，她坦言不排除今年未必達到13,200伙供應目標。但她呼籲市場毋須擔心，因為今次政府是有土地，主導權仍然是政府手上，市場不需要對長遠供應擔心；而且賣地涉及私人投資，一定會受經濟環境及市場氣氛有影響，年復年有變化為正常，不要只看一年數字。
她又說若果看過去幾年賣地，連續4個年度均超過供應目標，合計超出目標1.2萬伙，其實非針對某一年，而是一段時間仍有穩定及超出目標供應。
被問到柴灣樂建居用地流標，甯漢豪指樂建居用地，跟私樓土地性質有所不同，不能夠直接跟私人住宅土地賣地作比較，她強調只要務實審慎推地，對於成功推地仍然有信心。