政府今季推3住宅地 連同重建供應逾3210伙

新任發展局長甯漢豪首次公布賣地計劃，政府今年7月至9月將招標出售3幅住宅用地，全部位於新界區，包括沙田顯和里、葵涌荔崗街及早前流標的屯門青山公路大欖段地皮，3地共提供約2,600伙，加上市建局的重建項目合共可供應3,210伙。連同第一季來自不同渠道的住宅供應，今個財政年度上半年預計可興建5,350個單位，達全年目標約四成。

3幅住宅地皮包括今年4月流標，設最低面積280平方呎的「限呎地」屯門青山公路大欖段地皮，涉2,020伙；還有沙田顯和里，涉170伙；及葵涌荔崗街，涉410伙，3幅地皮共提供2,600個單位。政府季內亦會推出市建局土瓜灣榮光街、崇安街項目，料提供560伙。至於私人重建涉及3個補地價項目，提供50個單位。當局預料季內總供應有約3,210個單位。除住宅地皮外，政府今季亦計劃推出1幅位於觀塘安達臣道的商業地皮，提供1.3萬平方呎總樓面，可作用零售及餐飲用途。

不認同改劃啟德商業地削CBD2角色

發展局早前向城規會申請將5幅啟德商業地改劃為住宅用途，其中3幅獲城規會支持。甯漢豪表示，其中兩幅會納入今年賣地計劃內；餘下兩幅末獲支持改劃的用地，若最後仍保留作商業地，她指會尊重決定，並適時推出市場。不過改劃3幅土地後，部分發展商憂慮削弱九龍東商業核心區功能，甯漢豪表示不認同，認為九龍東商業區不是只有啟德，更包括觀塘及九龍灣整個地帶，預計可供應商用樓面面積逾400萬平方米，與中環商業樓面相若。對於9大發展商聯手成立公司，發展多幅啟德跑道區住宅地皮，甯漢豪認為，發展商之間協作發展軟件配套是好事，如需政府協助，政府樂意一起探討。

就土地共享計劃方面，她指至今當局接獲5宗申請，涉及25,000多伙供應。她希望今年內可將數個項目交上行會，啟動相關法定程序。至於強拍條例，她指，政府會在今年第四季與立法會討論，當局正檢視海外相關政策例子，不同學會亦有就此議題提交建議書，故會再跟相關人士溝通，聆聽其意見。

中原測量師張競達表示，今季推出的三幅住宅都不是一線靚地，未見特別吸引。重推的屯門青山公路地皮最新估值約65億元，較流標前下調，但因區內新盤競爭大，市場多不明朗因素，料發展商會審慎出價，不排除會再次流標。