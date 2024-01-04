政府今季賣地僅推3.2公頃元朗工業用地 未推商住地

政府公布今個財政年度第四季賣地計劃。發展局長甯漢豪表示，將推出位於元朗創新園附近的工業用地，用作發展多層現代產業大樓，既推動產業發展，亦以較有土地效益的方式為棕地作業提供發展空間，惟不會另推售住宅及商業用地。

甯漢豪表示，該幅工業用地大約3.2公頃，可以提供約16萬平方米樓面面積，並要求發展商將不少於三成的樓面面積移交予政府，以便政府可以相若於棕地市場的租金出租予發政府發展影響的棕地業務經營者。她指，由於此舉尋新安排，政府事前有徵詢意見，最後決定將3幅原屬今年度賣地表的工業用地合併，成為今次一幅較大的用地。局方正準備招標細節，詳情將在今個季度招標前公布。