政府今日成立基層醫療署　盧寵茂：會繼往開來更全面統籌基層醫療服務

政府今日宣布醫務衞生局轄下的基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。醫衞局局長盧寵茂表示，基層醫療署會繼往開來，更全面地統籌管理公私營界別的基層醫療服務、制訂標準和設立質素保證機制。

基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，基層醫療署將在3個範疇推動重點工作。第一，統籌基層醫療服務，加強跨界別及跨組織協調。基層醫療署將與醫管局重新檢視普通科門診的服務範圍，與衞生署商討重整婦女健康中心和長者健康中心服務，並強化地區康健中心作為基層醫療服務樞紐及個案經理的角色，同時透過策略採購規劃服務和分配資源，研究設立社區藥物名冊及社區藥房計劃。