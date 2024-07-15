政府今日成立基層醫療署　盧寵茂：會繼往開來更全面統籌基層醫療服務

政府今日宣布醫務衞生局轄下的基層醫療署正式成立，承接現有基層醫療健康辦事處的工作。醫衞局局長盧寵茂表示，基層醫療署會繼往開來，更全面地統籌管理公私營界別的基層醫療服務、制訂標準和設立質素保證機制。
基層醫療健康專員彭飛舟將帶領基層醫療署，基層醫療署將在3個範疇推動重點工作。第一，統籌基層醫療服務，加強跨界別及跨組織協調。基層醫療署將與醫管局重新檢視普通科門診的服務範圍，與衞生署商討重整婦女健康中心和長者健康中心服務，並強化地區康健中心作為基層醫療服務樞紐及個案經理的角色，同時透過策略採購規劃服務和分配資源，研究設立社區藥物名冊及社區藥房計劃。
第二，制定標準和協定護理流程，確保基層醫療服務質素。基層醫療署將建立更有系統的病人轉介機制，以便在共同協定護理流程下管理病人轉介，連貫各地區康健中心，並透過電子健康紀錄互通系統（醫健通）作為中央平台整合及互通資訊。將來醫健通的「e+轉介」功能會提供實時、安全的電子轉介系統，協助基層醫療健康服務提供者履行其個案管理和把關的角色。
第三，加強基層醫療專業人員培訓。基層醫療署將會設立涵蓋所有基層醫療專業人員的《基層醫療名冊》，並為《名冊》內的醫療專業人員訂定資歷和培訓要求，持續提升基層醫療服務的質素。基層醫療署亦會繼續與不同學術／培訓院校合作，為基層醫療專業人員設計和提供相關培訓，以及探討吸引醫療專業人員在基層醫療健康領域尋求事業發展的措施。
成立基層醫療委員會
政府今日亦成立基層醫療委員會，協助基層醫療署有效發揮其職能及行使其職權，由彭飛舟兼任主席。