政府促跟進改善航班情況 國泰指機師短缺只屬暫時性

立法會一個委員會討論國泰航空早前取消航班事件，運輸及物流局副秘書長謝詠誼表示，國泰在今年一月及二月取消航班確實對受影響乘客帶來不便，某程度打擊市民信心，政府已表達高度關注，要求跟進及改善。當局在農曆新年期間沒有收到任何報告，涉及國泰因為機組問題而再取消航班。她表示，展望香港機場三跑會在年底投入運作，政府會與國泰及其他本地航空公司保持密切聯繫，支援重建步伐，擴展網絡，把握三跑機遇。
12月底缺勤機師較多 低估候命機師數目
國泰行政總裁林紹波解釋說，取消航班的起因是去年12月底流感高峰期，缺勤機師較多，公司低估了候命機師的數目，因此決定取消2月底的少部分航班，對於部分通知期較短，他承認是不理想，有負顧客期望，就此再度致歉。
林紹波表示，國泰早前組成小組檢討改善，並在上個月提交報告，隨著改善方案的落實，有信心不會再發生同類事件，復活節及暑假等節日可提供穩定服務。
他強調，今次事件只是短期人手規劃失誤所致，客運航班去年底已成功重建至70%，預期2025年首季可達致疫情前100%水平。林紹波說，有人指國泰機師人手短缺，這是不正確的說法，重申只是暫時性，並非結構性，公司流失率已回復至正常水平，同時有完善培訓計劃，估計明年首季可達致百分百人手及航班目標。
原文刊登於 香港電台