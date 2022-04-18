政府修例准飭令交出染疫動物　漁護署：要求交貓狗機會非常低

政府早前修訂法例第599A章《預防及控制疾病規例》，訂明衞生主任若有理由相信動物受傳染病感染，可指示主人交出動物，違者可判罰1萬元及監禁6個月，上月底生效。漁護署今日(18日)發表聲明，指除倉鼠和貂鼠少數動物種類外，現時並未有證據顯示受新型冠狀病毒感染的動物，如貓隻和狗隻，會把病毒傳染給人類，因此人類經動物感染新型肺炎的機會非常低，預計政府要行使相關權力，要求寵物主人交出寵物的機會不大。

漁護署發言人續稱，若有充分科學證據顯示有動物把病毒傳染人類，如年初倉鼠將病毒傳染給人類的個案，衞生署及漁護署便會審慎考慮使用有關權力，處理有關動物，以防止病毒擴散。聲明提到，政府須就最新的流行病學和流行病不斷變化的情況，採取有效的公共衞生防控措施，防止傳染病蔓延。