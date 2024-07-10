政府修例規定牙科畢業生到公營機構實習1年　盧寵茂：今日是本港牙科專業的歷史時刻

立法會今日二讀辯論《牙醫註冊(修訂)條例草案》，2025年起規定牙醫畢業生需在指明機構進行1年實習，才可正式註冊。政府形容今日是本港牙科專業的歷史時刻，期望令牙科學生為漫長的專業生涯作更好準備，成為獨當一面的牙醫
法案委員會主席、自由黨議員張宇人發言時認同修例，指規定牙科生實習是應有之義，又指港大牙醫學院對牙醫管理委員會的合理要求拖拖拉拉，是「誤了學生、誤了社會」 ，應受譴責。民建聯議員陳永光指明白突然增加1年實習期，難免影響正就讀課程的學生。不過，他相信實習可令牙科畢業生獨立應對更多病人，並接受資深牙醫督導，可提升臨床經驗，為日後執業奠定基礎。
容許合資格非本地培訓牙醫來港執業
修例提出新註冊途徑，讓合資格的非本地培訓牙醫來港執業。新民黨議員容海恩認為可助短時間內增加本地註冊牙醫的數目，緩解人手短缺問題。她促請當局建立甄選及監管機制，確保非本地培訓牙醫的專業及操守符合本港標準。
醫務衞生局局長盧寵茂綜合回應時形容，今日是本港牙科專業的歷史時刻，因為是為1959年沿用至今的牙醫註冊條例草案，首次進行最大規模的全面修訂，以與時並進，配合服務需求，令廣大市民受惠。他引述有意見認為牙醫課程是6年，就需保證學生在6年後能畢業。他批評說法錯誤，解釋學生需努力學習，確保
通過所有考核，達到一定水準才順利畢業，否則需面對重考、重讀甚至退學的後果。盧指出培養1個牙醫花費300萬元公帑，因此政府十分重視他們的專業質素，並願意承擔額外資源，落實實習安排。藉此期望協助畢業生為漫長的專業生涯作更好準備，成為獨當一面的牙醫。
盧寵茂提及目前本港牙醫人手不足，公營體系情況尤其嚴重，截至本月1日，衞生署370個牙醫職位，有110個空缺。加上面對未來數年退休潮，要盡快處理短中期牙醫短缺，以免影響市民，特別是弱勢社群的牙齒健康。他強調修例容許合資格非本地培訓牙醫來港執業，是一旦沒有本地醫生可以填補空缺才會啟動機制，就如「自動開關功能」，而一旦人手足夠便會停止引入人手。