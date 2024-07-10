政府修例規定牙科畢業生到公營機構實習1年　盧寵茂：今日是本港牙科專業的歷史時刻

立法會今日二讀辯論《牙醫註冊(修訂)條例草案》，2025年起規定牙醫畢業生需在指明機構進行1年實習，才可正式註冊。政府形容今日是本港牙科專業的歷史時刻，期望令牙科學生為漫長的專業生涯作更好準備，成為獨當一面的牙醫

法案委員會主席、自由黨議員張宇人發言時認同修例，指規定牙科生實習是應有之義，又指港大牙醫學院對牙醫管理委員會的合理要求拖拖拉拉，是「誤了學生、誤了社會」 ，應受譴責。民建聯議員陳永光指明白突然增加1年實習期，難免影響正就讀課程的學生。不過，他相信實習可令牙科畢業生獨立應對更多病人，並接受資深牙醫督導，可提升臨床經驗，為日後執業奠定基礎。