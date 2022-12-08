政府倡店舖阻街罰款增至6000元　藥房商會憂令店舖經營困難

政府計劃增加亂拋垃圾及店舖阻街罰款，由1,500元加至3,000元，店舖阻街增至6,000元。港九藥房總商會副理事長張德榮表示，店鋪阻街罰款增至6,000元的幅度過份。

張德榮指，藥房一般會在店鋪外1至2呎擺放紙巾、洗頭水等商品，將來或會減少售賣有關商品，又擔心商鋪卸貨時未及將貨物搬回店內，會被罰款，指罰款增幅過份。

食環署工會指加強宣傳教育更有效

食環署職工權益工會發言人李美笑表示，針對店鋪阻街問題，她建議應採取累進罰則，累次違法店鋪最嚴重可被勒令停業，但擔心增加罰款令市民有更大反抗，威脅食環署檢控人員的人身安全，認為署方應安排至少3人一組進行巡查。而針對亂拋垃圾的檢控數字年年增加，她認為反映罰款無法改變亂拋垃圾行為，認為加強宣傳教育較提高罰款更有效。