政府倡發牌規管網約車平台 非法取酬載客定罪司機或停牌一年

政府就規管網約車平台研究結果出爐。運輸及物流局建議，考慮規管香港提供網約服務的平台，包括透過法例明確以牌照及若干發牌條件方式，規管平台公司。運輸署今年稍後開始對有關的乘客需求及轉變等調查，於6個月內檢視進展情況，預計一年內完成；會視乎調查結果，評估未來規管建議下可透過平台提供合規服務的車輛類別和數目，以及平台和司機的相關牌證要求等。當局研究私家車涉取酬載客可遭扣押及暫時取消牌照，司機一旦定罪，或停牌12個月。

局方在文件中提及，研究其他地區，包括深圳、新加坡、倫敦、坎培拉、多倫多及日本，發現這些地區均有法例規管網約車平台公司，並透過牌照或許可證制度規管平台公司。平台公司須向政府提出申請，並按審批條件營運業務。如平台公司未獲政府發牌而提供服務，或安排沒有合適牌照和保險的車輛或司機提供服務，均屬違法，可被罰款或監禁。

局方建議，考慮規管香港提供網約服務的平台，並在研究規管平台時，同步考慮市場上個人化點對點交通服務的整體供求。