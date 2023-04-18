政府停車場今年逐步徵收電動車充電費　葵芳停車場先試行

至於資助現有私人住宅樓宇及屋苑停車場，加裝電動車充電基礎設施的資助計劃，截至上月收到680多份申請，涵蓋13.8萬個停車位，環保署已完成處理首階段的所有申請，以及第二階段的80份申請，署方今年內會完成審批。

電動車充電位供不應求。環境及生態局表示，最快今年下半年開始，逐步在政府停車場徵收電動車充電費，將分階段在多個政府公共停車場設置自助繳費機，首階段工程已於葵芳停車場展開，預計今年上半年進行測試。

落成超過3萬個充電停車位

另外，為進一步提升新建私人樓宇停車位的充電設施數目，政府正修訂《香港規劃標準與準則》及與計算寬免總樓面面積有關的「作業備考」，以訂明未來新建樓宇範圍內，所有私家車、電單車及輕型貨車停車位，都必須提供電動車中速充電器，預計今年內完成修訂。

根據局方提交立法會的文件指出，政府在2011年已收緊寬免總樓面面積的安排，只有在全數停車位安裝了電動車充電基礎設施的地下停車場，才可獲全數豁免計算總樓面面積。截至去年12月，政府已批出約7.8萬個相關停車位，其中超過3萬個停車位已落成，並備有充電基礎設施。政府亦已去信香港地產建設商會，鼓勵商會會員在有關獲樓面面積寬免的停車位，盡快加裝充電器，並公開位置。