政府優先處理逾2000未遵辦消防安全指示大廈 無合理辯解者將被檢控

華豐大廈火災引起大眾對舊式樓宇消防安全的關注。政府發言人表示，對於未有遵辦消防安全指示的大廈，政府會加大力度跟進，令業主或佔用人早日遵辦指示。政府表示，目前，逾期未遵辦指示約有9,000幢樓宇，撇除已申請資助的4,300幢樓宇，政府會從餘下未遵辦樓宇優先處理當中2,000多幢沒有積極進展的樓宇。屋宇署和消防處會分別在發出警告信或在指示屆滿後，就沒有進展又沒有合理辯解的業主，在今年第二季開始陸續提出檢控。

政府表示，有關優次主要考慮了高樓齡，例如屋宇署會集中處理樓齡50年或以上樓宇、沒有裝設消防裝置及設備、屬單梯樓宇設計、有較多賓館或違規劏房、有大型僭建物(例如天台僭建物)等因素。政府續指，屋宇署和消防處會聯同地區民政事務處按需要向業主提供協助，例如派員出席業主大會解釋《條例》的要求，以及主動聯絡獲業主聘用的工程顧問或註冊消防裝置承辦商，提供適切的協助及意見。