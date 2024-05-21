政府優先處理逾2000未遵辦消防安全指示大廈 無合理辯解者將被檢控

華豐大廈火災引起大眾對舊式樓宇消防安全的關注。政府發言人表示，對於未有遵辦消防安全指示的大廈，政府會加大力度跟進，令業主或佔用人早日遵辦指示。政府表示，目前，逾期未遵辦指示約有9,000幢樓宇，撇除已申請資助的4,300幢樓宇，政府會從餘下未遵辦樓宇優先處理當中2,000多幢沒有積極進展的樓宇。屋宇署和消防處會分別在發出警告信或在指示屆滿後，就沒有進展又沒有合理辯解的業主，在今年第二季開始陸續提出檢控。
政府表示，有關優次主要考慮了高樓齡，例如屋宇署會集中處理樓齡50年或以上樓宇、沒有裝設消防裝置及設備、屬單梯樓宇設計、有較多賓館或違規劏房、有大型僭建物(例如天台僭建物)等因素。政府續指，屋宇署和消防處會聯同地區民政事務處按需要向業主提供協助，例如派員出席業主大會解釋《條例》的要求，以及主動聯絡獲業主聘用的工程顧問或註冊消防裝置承辦商，提供適切的協助及意見。
此外，由政府出資55億元、市建局執行的消防安全改善工程資助計劃，已在首兩輪向合共約近3000宗申請發出原則上批准通知書，市建局正處理第三輪接獲的約1300宗而又符合基本要求的申請，並陸續於本月底起，向申請人發出原則上批准通知書。消防處和屋宇署會透過地區民政事務處的大廈管理中央平台定期舉辦地區講座，講解遵辦指示的詳請。民政事務總署會主動邀請未遵辦指示的法團和業主出席，而消防處和屋宇署會設立專門櫃台，向大廈業主提供面對面的意見和協助。