政府兩年6物業可添商業元素包括政府總部　產業署稱涉多項考慮因素

引商業元素須研究對形象及外觀影響

政府產業署回覆立法會特別財委會書面提問稱，不時有為合適的政府物業引入商業元素，在初步界定個別政府物業具商業潛力後，會徵詢相關部門意見，並詳細研究引入商業活動對該政府物業的形象、外觀和人流的影響，以及更改用途對走火通道、消防設備和樓宇設施的影響，以確定將這些物業作商業用途是否可行和合適。

過去兩年，產業署就政府物業可加入商業元素的建議，包括前年提出於長沙灣庫務大樓地下加設1個自動櫃員機及1個自動售賣機、在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓地下開設政府食堂，以及去年提出在政府總部地下西翼大堂增設自動售賣機、上水一幢大樓設立收費公眾停車場、於順利紀律部隊宿舍地下設置包裹派遞自助櫃，以及於尖沙咀中港城中國客運碼頭增設3處廣告位。

就去年提出的4個物業，除中國客運碼頭3處廣告位將於年內招租外，其餘3個均已租出。產業署又指，由於政府物業主要用作辦公室、公共設施或其他政府用途，因此具商業價值的政府物業數量有限，而大部分適合作商業用途的物業已經租出，故新發掘具商業價值的物業數量會較少。

今年度料遷出26個租用辦公室省1億元

另外，上年度政府共將20個租用辦公室遷往政府物業或租金較低的物業，每年節省約9,400萬元租金開支。政府產業署指，今個財政年度政府計劃遷出26個租用辦公室，預計每年可節省約1.3億元租金開支，產業署並會繼續與各政策局和部門檢視租金水平，以及探討控制租金的方案，包括在可行情況下將辦公室遷往合適的政府物業或租金較低的物業。