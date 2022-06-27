政府公布多名官員調動　李百全升任保安局常秘

新一屆政府即將上任，在架構重組後部分政策局名稱和所負責政策範疇有變。政府公布多名高層官員任命，大部分將於7月1日上任，以配合新政府架構。

廣播處長李百全將升任保安局常任秘書長，接替即將出任特首辦主任的葉文娟。候任特首辦秘書長鄭鍾偉亦會過渡至新一屆政府，出任特首辦常秘。現有特首辦常秘林雪麗，在新一屆政府將改任民政及青年事務局常秘。

多人調政策局負責原有範疇

部分現任常任秘書長，則會調至改組後的政策局繼續負責原有範疇。運輸及房屋局拆局後，常秘(運輸)陳美寶和常秘(房屋)王天予會分別調至運輸及物流局和房屋局，其中王天予會繼續兼任房屋署長。

食物及衞生局常秘(衞生)陳松青將任醫務衞生局常秘，同局的常秘(食物)劉利群調至環境及生態局常秘(食物)。環境及生態局的常秘(環境)，則由現任環境局常秘謝小華調任，她會繼續兼任環境保護署長。

另外，商務及經濟發展局常秘(通訊及創意產業)梁卓文會轉任公務員事務局常秘，接替將升任該局局長的楊何蓓茵；商經局常秘利敏貞則留任該局。民政事務局常秘黃智祖，將會出任新成立的文化體育及旅遊局常秘。

何珮玲第四季接替甯漢豪原位

慶典統籌辦公室主任麥德偉將於下月20日出任創新科技及工業局常秘，接替現任創新及科技局常秘、屆時已展開退休前休假的蔡淑嫻。律政司政務專員傅小慧亦於下月15日出任政制及內地事務局常秘，接替將展開退休前休假的鄧忍光。發展局常秘(規劃及地政)甯漢豪下月升任發展局長後，其原位將由現任政策創新與統籌辦事處總監何珮玲在今年第四季接替。

公務局事務局長聶德權表示，涉及今次調動的官員均是資深政務主任，具出色領導和管理才能，有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效服務。