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2022-07-22 13:20:33

政府公布委任8名副局和11名政助　前助理警務處長卓孝業任保安局副局長　《文匯》女記者任政助 (持續更新)

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政府公布委任8名副局和11名政助。

政府公布委任8名副局和11名政助。(資料圖片)

特首辦今日公布，行政長官李家超委任第六屆特區政府8名副局長和11名政治助理，繼續有紀律部隊成員出任高官職位，包括曾任助理警務處長卓孝業出任保安局副局長，原本2名政治助理就升任為副局長，包括張曼莉和施俊輝，他們將分別出任創新科技及工業局副局長和教育局副局長。

曾任亞視記者梁溯庭任保安局長政治助理

另外，新一屆政治助理吸納多名曾任傳媒的人士，包括曾任亞視記者的梁溯庭出任保安局局長政治助理、曾任《文匯報》記者及港聞部助理主任歐陽文倩出任房屋局局長政治助理，還有曾任國泰航空公司策略及關係拓展總監李世華，就出任商務及經濟發展局局長政治助理。

適時另行公布其餘副局長和政助人選

李家超稱，司局長一直積極物色不同背景的合適人才已先後委任12名副局長和13名政治助理，有信心他們作政治委任團隊的新成員，會務實進取，一同建設做實事的有政府。至於政府會適時另行公布其餘的副局長和政治助理的人選。

新獲委任的副局長

  • 運輸及物流局副局長廖振新
  • 保安局副局長卓孝業
  • 房屋局副局長戴尚誠
  • 文化體育及旅遊局副局長劉震
  • 醫務衞生局副局長李夏茵醫生
  • 民政及青年事務局副局長梁宏正
  • 教育局副局長施俊輝
  • 創新科技及工業局副局長張曼莉
左起：運輸及物流局副局長廖振新、保安局副局長卓孝業、房屋局副局長戴尚誠、文化體育及旅遊局副局長劉震。(政府新聞處圖) 左起：醫務衞生局副局長李夏茵醫生、民政及青年事務局副局長梁宏正、教育局副局長施俊輝、創新科技及工業局副局長張曼莉。

新獲委任的政治助理

  • 商務及經濟發展局局長政治助理李世華
  • 勞工及福利局局長政治助理傅曉琳
  • 教育局局長政治助理蕭嘉怡
  • 財政司司長政治助理楊通達
  • 創新科技及工業局局長政治助理廖添誠博士
  • 保安局局長政治助理梁溯庭
  • 房屋局局長政治助理歐陽文倩
  • 政務司司長政治助理李惠
  • 律政司副司長政治助理陳倩雯
  • 文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮
  • 運輸及物流局局長政治助理陳閱川
左起：商務及經濟發展局局長政治助理李世華、勞工及福利局局長政治助理傅曉琳、教育局局長政治助理蕭嘉怡、財政司司長政治助理楊通達。 左起：創新科技及工業局局長政治助理廖添誠博士、保安局局長政治助理梁溯庭、房屋局局長政治助理歐陽文倩、政務司司長政治助理李惠。(政府新聞處圖) 左起：律政司副司長政治助理陳倩雯、文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮、運輸及物流局局長政治助理陳閱川。(政府新聞處圖)
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