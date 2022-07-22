政府公布委任8名副局和11名政助　前助理警務處長卓孝業任保安局副局長　《文匯》女記者任政助 (持續更新)

特首辦今日公布，行政長官李家超委任第六屆特區政府8名副局長和11名政治助理，繼續有紀律部隊成員出任高官職位，包括曾任助理警務處長卓孝業出任保安局副局長，原本2名政治助理就升任為副局長，包括張曼莉和施俊輝，他們將分別出任創新科技及工業局副局長和教育局副局長。

曾任亞視記者梁溯庭 任保安局長政治助理

另外，新一屆政治助理吸納多名曾任傳媒的人士，包括曾任亞視記者的梁溯庭出任保安局局長政治助理、曾任《文匯報》記者及港聞部助理主任歐陽文倩出任房屋局局長政治助理，還有曾任國泰航空公司策略及關係拓展總監李世華，就出任商務及經濟發展局局長政治助理。

適時另行公布 其餘副局長和政助人選

李家超稱，與司局長一直積極物色不同背景的合適人才，已先後委任12名副局長和13名政治助理，有信心他們作為政治委任團隊的新成員，會務實進取，一同建設做實事的有為政府。至於政府會適時另行公布其餘的副局長和政治助理的人選。

新獲委任的副局長 ：