政府公布旅遊業發展藍圖2.0　計劃發展賽馬及海島旅遊等

政府今日(30日)公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》(藍圖2.0)，為旅遊業訂定4大發展方向，共133項措施。當局計劃發展賽馬、海島、體育等旅遊產品，並開拓多元客源市場，吸引高增值過夜旅客和發展銀髮、家庭、遊學團及青年客群。另外，藍圖又提出推動智慧旅遊，推動電子支付普及化，又稱要吸引人才加入旅遊業，而勞工處亦會檢討「補充勞工優化計劃」。 藍圖2.0公布「中外薈萃繫全球」、「四方旅客齊聚港」、「智慧遊港至方便」及「優質服務迎客來」4大發展旅遊業方向。當局期望至2029年，將旅遊業的增加價值由2023年的753億元，提升近60%至達1,200億元；就業人數則由去年的約14.6萬人增至約21萬人。 計劃發展賽馬及海島旅遊等 在中外薈萃繫全球方向中涉及46項措施，當局會發展賽馬旅遊、海島旅遊等旅遊產品，並會完善綠色旅遊路線。旅發局亦會持續與香港迪士尼推展擴展計劃，及繼續積極推動熊貓旅遊，監察海洋公園落實在2021年宣布的發展策略，包括位於山上園區的全新歷險主題區的興建及落成。

另外，當局會善用地區旅遊資源，如將制訂18區美食指南，舉辦美食盛事；並鼓勵業界推動香港特色手信，以及推動業界開拓與特色建築及「香港製造」工業元素相關的旅遊產品。 至於四方旅客齊聚港方向就着眼於開拓客源。藍圖集中2個方向，包括是開拓具潛力的客源市場，及深耕鞏固現有的核心市場；如會開拓6個海灣阿拉伯國家合作委員會的成員國及東南亞國家客源，並增加具潛力市場的直航航班，同時拓展銀髮、家庭、遊學團和年輕客群，繼續發展「一程多站」旅遊。 會提升啟德碼頭功能 藍圖又提到會提升啟德碼頭的功能，亦爭取吸引更多郵輪到訪，並把握內地相關政策帶來的機遇，開拓更多新的郵輪航線。政府明年為碼頭營運商重新招標時，會認真檢視並優化未來對營運商的營運要求；又會利用郵輪碼頭作為會議展覽、文化創意和社區消閒的重要埸地，發揮與啟德體育園的協同效應。