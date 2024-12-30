政府公布旅遊業發展藍圖2.0　計劃發展賽馬及海島旅遊等

政府今日(30日)公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》(藍圖2.0)，為旅遊業訂定4大發展方向，共133項措施。當局計劃發展賽馬、海島、體育等旅遊產品，並開拓多元客源市場，吸引高增值過夜旅客和發展銀髮、家庭、遊學團及青年客群。另外，藍圖又提出推動智慧旅遊，推動電子支付普及化，又稱要吸引人才加入旅遊業，而勞工處亦會檢討「補充勞工優化計劃」。
藍圖2.0公布「中外薈萃繫全球」、「四方旅客齊聚港」、「智慧遊港至方便」及「優質服務迎客來」4大發展旅遊業方向。當局期望至2029年，將旅遊業的增加價值由2023年的753億元，提升近60%至達1,200億元；就業人數則由去年的約14.6萬人增至約21萬人。
計劃發展賽馬及海島旅遊等
在中外薈萃繫全球方向中涉及46項措施，當局會發展賽馬旅遊、海島旅遊等旅遊產品，並會完善綠色旅遊路線。旅發局亦會持續與香港迪士尼推展擴展計劃，及繼續積極推動熊貓旅遊，監察海洋公園落實在2021年宣布的發展策略，包括位於山上園區的全新歷險主題區的興建及落成。
另外，當局會善用地區旅遊資源，如將制訂18區美食指南，舉辦美食盛事；並鼓勵業界推動香港特色手信，以及推動業界開拓與特色建築及「香港製造」工業元素相關的旅遊產品。
至於四方旅客齊聚港方向就着眼於開拓客源。藍圖集中2個方向，包括是開拓具潛力的客源市場，及深耕鞏固現有的核心市場；如會開拓6個海灣阿拉伯國家合作委員會的成員國及東南亞國家客源，並增加具潛力市場的直航航班，同時拓展銀髮、家庭、遊學團和年輕客群，繼續發展「一程多站」旅遊。
會提升啟德碼頭功能
藍圖又提到會提升啟德碼頭的功能，亦爭取吸引更多郵輪到訪，並把握內地相關政策帶來的機遇，開拓更多新的郵輪航線。政府明年為碼頭營運商重新招標時，會認真檢視並優化未來對營運商的營運要求；又會利用郵輪碼頭作為會議展覽、文化創意和社區消閒的重要埸地，發揮與啟德體育園的協同效應。
第3項策略推動智慧旅遊，包括會優化旅發局「Discover Hong Kong」一站式旅遊資訊平台；更多旅遊熱點亦會提供免費Wi-Fi服務及增加智慧元素(VR、AR)。文化體育及旅遊局亦會研究推出新安排，便利已到港旅客可更便捷購買演藝文化表演的即日門票等。
藍圖又引述勞工及福利局的人力推算，指旅遊業人力需求正在穩步增長，並預計將增至2028年的21.5萬人，而屆時(即2028年)的產業人力短缺預計約為9,000人至14,000人。而最後一項策略是全方位提升旅遊業服務質素及配套，培育人才，其中勞工處會檢討「補充勞工優化計劃」，包括業界申請輸入勞工的範圍和規定；文體旅局會推動粵港雙方就旅遊業行業專業資歷及培訓進一步交流和合作等。
羅淑佩：不辜負業界和社會期待
文體旅局長羅淑佩表示，自己接任民體旅局局長不足一個月，為不辜負業界和社會對藍圖的期待，決定按計劃在年底推出；而她亦有在藍圖加入自己的見解，如本港旅遊業因大熊貓熱潮、一簽多行等內地惠港政策而機遇處處，藍圖是旨在讓業界掌握機遇「識變、應變、求變」。
她又指，本月旅客數字較11月有所增加，如何令到旅客念念不忘、「心思思」想來港旅遊、非過夜旅客會在港住多一兩日等；而政府會倡導全體市民建立「人人都是旅遊大使」的意識。
就文體旅局會在明年為碼頭營運商重新招標時。羅淑佩表示，現時營運商著重郵輪來港後服務及補給，「至於有無改善空間，社會自有公論」。她希望服務越做越好，下次檢討會加入因時制宜方法，當局有兩個要求，包括如何吸引更多郵輪來港，作為母港或中轉港停泊，以及如何用好地點等。
被問到夜繽紛在新藍圖「缺席」，羅淑佩強調，無提不代表不繼續做，強調夜繽紛會繼續做，而且是「日夜都繽紛」，政府會加強宣傳18區有何活動及吸引之處，又指近日聖誕新年假期，出夜街的巿民增加，願意消費和感受節日氣氛。