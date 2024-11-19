政府公布明年上半年盛事年表 辦至少93項盛事 料吸引84萬旅客33億消費額

政府今日(19日)公布2025年上半盛事年表，預告未來會有至少93個盛事活動，料吸引84萬名旅客參與，較今年同期上升五成，並產生33億元消費額及18億元經濟增加值。當局強調，盛事的效益不只體現於經濟上，活動亦有助彰顯香港作為一個自由、開放、有深度而具備文化底蘊國際城市的地位。 2025年上半年有至少93個盛事活動，14個會由2024年橫跨至2025年。盛事有分五大類，其中文化藝術及創意有30個，、會議展覽26個、體育項目15個、節日慶典、匯演嘉年華12個、金融經濟創科相關有10個。當局推算，2025年上半的盛事會吸引84萬名旅客參與，較2024年上半五成。經濟效益方面，可為香港帶來約33億元消費額及18億元經濟增加值，較2024年上半年的24億元消費額及14億元經濟增加值分別增加4成及3成。

政府又指，2024年全年會有超過240項盛事，合共吸引逾200萬名旅客，較早前估計的170萬人，增加逾17%，可為本港帶來約75億元消費額及45億元經濟增加值，較早前估算的72億元消費額及43億元經濟增加值有所增長。 財政司副司長黃偉綸表示，推動盛事效益除了可帶來經濟效應及金錢收入，亦可顯示香港作為一個自由、開放、有深度而具備文化底蘊的國際城市，「親眼見過先至會信」，外國人士親身來港體驗後，會對香港有「非常正面睇法」，了解到香 物色盛事準則 旅遊發展局總幹事程鼎一表示，局方自3月起成立盛事拓展專組，截至今年10月31日，已獲多個品牌及體育總會接洽50多次，共處理近100次查詢，當中有20個確立為盛事或有潛力做盛事；部分已納入盛事年表。他提到旅發局會以「吸引市民及旅客參與」、「在全球營造正面曝光」、「展示香港的策略地位」三個準則物色潛在盛事，強調並非只著眼活動可以吸引多少人，有些盛亦可能是在部分行業中著名的活動，「亞洲金融峰會可能得幾百個人參加，但對香港作為一個金融中心嚟講係好嘅曝光」。

今年有無人機表演因天氣而取消，文體旅局局長楊潤雄表示，舉辦戶外活動便有被天氣影響的風險，如早前的渡海泳現因天氣不穩而取消，但強調當局不會因害怕天氣問題就，不再舉辦戶外盛事。黃偉綸補充，今年年底仍會有四場無人機表演， 屆時表演將會設有兩個表演方案，除了正常的表演模式外，如天氣不穩 亦可能會改用無人機密度較低的版本進行。