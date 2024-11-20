政府公布河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要 提四方向推進發展

特區政府今日(20日)公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出循「打造世界級產學研平台」、「建設具國際競爭力的產業中試轉化基地」、「營造全球創科資源匯聚點」、「開闢制度與政策創新試驗田」四大方向，推進河套香港園區發展，並以兩個五年期推進。 國家「十四五」規劃下重大合作平台之一 行政長官李家超表示，河套合作區是國家「十四五」規劃下的粵港澳重大合作平台之一，由深港園區共同組成，《發展綱要》闡明河套香港園區的重點發展方向、策略和目標，從頂層設計引領高質量發展。特區政府會繼續與深圳市政府和各相關持分者緊密合作，並按《發展綱要》，結合「一國兩制」優勢、「一河兩岸」地利，全速推動發展，並協同深圳將合作區打造成為世界級科技創新重點平台，以及粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。

明年正式進入營運階段 《發展綱要》包括闡述河套香港園區的願景、策略及目標等，亦提出促進兩地園區跨境要素流通的便利措施。河套合作區在深圳河兩側構建，包括87公頃的香港園區及300公頃的深圳園區。香港園區第一期、第一批次大樓今年底陸續落成，明年正式進入營運階段，下一步工作將集中招商引資，吸引海內外頂尖企業和人才落戶。 《發展綱要》已上載至創新科技及工業局網站。