政府公布虛擬資產發展政策　籌備服務提供者發牌制防洗錢

政府今日(31日)發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針，政策宣言涵蓋多個層面，包括願景和方針、監管、試驗計劃及展望等。

在監管方面，政府指，認為透過一致、明確和清晰的整全監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展，為進一步落實整全的監管框架，政府近期致力為訂立虛擬資產服務提供者發牌制度展開工作。在新制度下，虛擬資產交易所將與現時傳統金融機構一樣，須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和保護投資者方面的規定，政府認為有助持牌虛擬資產交易所建立地位和公信力，使其能接觸更多香港市場的投資者。

引入 交易所買賣基金 ETF持 歡迎態度

政府又指，在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在香港開拓商機，同時證券及期貨事務監察委員會將就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)，政府指抱持歡迎態度，又說對於日後檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港發展。

在試驗計劃方面，政府指正和監管機構研究推出多個試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場，包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣(NFT)、綠色債券代幣化及數碼港元。

陳茂波：表明 港 探索金融創新承擔和決心

財政司司長陳茂波指，政府已向全球市場清晰表達對於虛擬資產的政策立場，表明香港與全球虛擬資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府認為分布式分類帳技術(DLT)和Web 3.0有潛力成為金融和商業未來，在適當監管下預期可以提升效率和透明度，將致力在整個虛擬資產價值鏈上促進金融服務可持續發展。