政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場

政府與漁農業界制訂《漁農業可持續發展藍圖》，提出基礎設施支援、科技應用和產業多元化等八大發展範疇，並就漁業和農業訂定目標。環境及生態局局長謝展寰指，《藍圖》最核心的目的是促進漁農業可以在本港有可持續發展，讓後代也可參與，又指城市發展與農業不一定是互相排斥，希望在業界變為高科技行業、提升漁農產品價值後，吸引年輕人入行。 冀首個多層式禽畜農場2030年啟用 《藍圖》提出的目標，包括在10年內增加高價值魚獲、協助捕撈漁民轉型、把本地養殖海魚年產量在5年內增至1,200公噸，以及明年在馬鞍山試行首個都市農場、第一所多層式現代化環保禽畜農場預期2030年前投入運作、蔬菜年產量在15年內從目前約1.5萬公噸增至約6萬公噸，從而增加農民收入和吸引新血入行等。

謝展寰致辭時提到，政府一向高度重視本地漁農業發展，形容《藍圖》充分展視推動本地漁農業發展的決心、是匯聚業界智慧的綱要，亦屬於政府對業界發展的確切承諾。他又說，《藍圖》已充分考慮不同界別的特性和獨特情況，提出針對性和具體措施支援業界發展，希望實現未來升級轉型和現代化，長遠融入粵港澳大灣區布局。 出席同一活動的漁農界立法會議員何俊賢稱，過往在區議會討論農業時，不時會遇到較大反彈，寄語晉身下屆區議會的漁農業界代表，日後可在地區肩負講解的責任，同時希望政府可在新一份《財政預算案》，增加對業界的撥款。