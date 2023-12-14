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2023-12-14 17:29:51

政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場

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政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝)

政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝)

政府與漁農業界制訂《漁農業可持續發展藍圖》，提出基礎設施支援、科技應用和產業多元化等八大發展範疇，並就漁業和農業訂定目標。環境及生態局局長謝展寰指，《藍圖》最核心的目的是促進漁農業可以在本港有可持續發展，讓後代也可參與，又指城市發展與農業不一定是互相排斥，希望在業界變為高科技行業、提升漁農產品價值後，吸引年輕人入行。

冀首個多層式禽畜農場2030年啟用

《藍圖》提出的目標，包括在10年內增加高價值魚獲、協助捕撈漁民轉型、把本地養殖海魚年產量在5年內增至1,200公噸，以及明年在馬鞍山試行首個都市農場、第一所多層式現代化環保禽畜農場預期2030年前投入運作、蔬菜年產量在15年內從目前約1.5萬公噸增至約6萬公噸，從而增加農民收入和吸引新血入行等。

官員在場試食本地農產品(羅庸軒攝) 官員在場試食本地農產品(羅庸軒攝) 政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝) 政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝) 環境及生態局局長謝展寰(羅庸軒攝) 政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝) 政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝) 漁農界立法會議員何俊賢(羅庸軒攝)

謝展寰致辭時提到，政府一向高度重視本地漁農業發展，形容《藍圖》充分展視推動本地漁農業發展的決心、是匯聚業界智慧的綱要，亦屬於政府對業界發展的確切承諾。他又說，《藍圖》已充分考慮不同界別的特性和獨特情況，提出針對性和具體措施支援業界發展，希望實現未來升級轉型和現代化，長遠融入粵港澳大灣區布局。

出席同一活動的漁農界立法會議員何俊賢稱，過往在區議會討論農業時，不時會遇到較大反彈，寄語晉身下屆區議會的漁農業界代表，日後可在地區肩負講解的責任，同時希望政府可在新一份《財政預算案》，增加對業界的撥款。

漁農界選委總召集人陳博智(羅庸軒攝) 香港漁民團體聯會主席張少強(羅庸軒攝) 新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社理事馮健忠(羅庸軒攝) 政府公布《漁農業可持續發展藍圖》　馬鞍山明年試行首個都市農場(羅庸軒攝)

擬街市上蓋作農場促使「現種現賣」

漁護署署長梁肇輝指本港土地珍貴，當局除保護優質農地，亦計劃趁新市鎮發展引入都市農場，舉例稱可在公園撥出地方，「以前種草，日後可以種菜」，又或能夠於大廈、停車場天台引入溫室或水耕農場，在不佔用市區額外土地的同時，增加農業生產。

梁肇輝又說，馬鞍山的都市農場屬先導計劃，面積約500平方米，除興建溫室或水耕農場生產外，還可設置一個小農墟，希望透過引入新策略增加農產品供應。他透露，政府會在新的街市上蓋建立教育農場，有望達致「現種現賣」的商業活動，日後並會鼓勵北部都會區私人發展商在大型商場上蓋或平台，興建都市農場設施租予農民使用。

漁農界代表晉身區議會 冀釋地區疑慮

香港漁民團體聯會主席張少強很高興政府與業界共同制訂《藍圖》，提供方向、計劃和目標予漁業升級和轉型以持續發展，又認為個體漁農應合力「做大個餅」。新界蔬菜產銷合作社有限責任聯合總社理事馮健忠滿意《藍圖》內容，又稱相比在田野耕種、需要曬太陽和勞動力的傳統農業，新科技下將可盡量用機械化，減少勞動程度。

剛獲政府委任為大埔區議員的漁農界選委總召集人陳博智指，過往漁農界未必有機會與地區持分者面對面溝通，在區內申請增建漁農設施時，致雙方互相不了解或有疑慮。他表示，在來屆區議會將把握機會交流想法，「如果有(業界)代表，做到幾方協調就得。」

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