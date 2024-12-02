政府公帑須用得其所 林智遠︰加強審計公營及社福機構

數年疫情影響經濟活動，政府收入亦大減，加上推出不同紓困措施，香港政府自2019/20年度出現財赤。審計署長林智遠稱，會更著重不同政府項目是否可節省開支，特別公營機構。對於審計報告發現有公營機構高層人員自行審批超額津貼，他指，至今仍發生有關情況感到詫異。

林智遠出席電視台節目稱，審計署確保公共資源得到有效利用，主要職責之一就是審視和評估政府部門的財務管理和運作效率，尤其公營機構以及政府轄下基金。近年政府財赤，現屆政府對公帑運用會更緊張，政府部門已「應省得省」，但關注部門轄下的公營機構及社福機構有否同樣的心態，未來的審計對象會集中在公營機構及政府轄下基金，希望審計報告對有關機構起震懾效果；其他部門亦應引以為戒，以及善用部門的內部審計制度。

就剛發表審計報告，審計創新科技署轄下的「納米及先進材料研發院」，發現該院在2019/20至2023/24年度有20次離港公幹旅程，當中9次有同一名員工基於個人理由延期逗留，並在未有尋求批准的情況下更改公幹旅程。報告多次提到涉及行政總裁的部分都有改善之處，包括行政總裁更改公幹旅程未獲批准、公幹的酒店住宿費超過應得膳宿津貼、可自行批准申請超額津貼等。

林智遠表示，相關情況過往做審計也發現，故署方對仍有人犯相關錯誤感到詫異，強調政府對公幹及膳宿等情況有指引。他希望所有公職人員，是「為公而去做」，強調不能因個別公職人士有公私不分的行為，影響政府形象及公帑運用。