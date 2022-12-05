政府冀三隧633方案有效分流 不同時段收費須再考慮實施時間

紅隧長期塞車，政府提出「633」收費三隧分流方案，不過第二階段的「不同時段不同收費」要待調整收費後一年後再考慮，運輸及物流局長林世雄(圓圖)昨解釋，原因之一包括要待不停車繳費系統配合，預計本月內會率先在青沙管制區試行，有信心明年中能在三條過海隧道實施。他並指政府正規劃新界綜合泊車轉乘樞紐，冀改變新界市民駕車出市區習慣。至於三隧調整收費幅度，冀起分流作用同時避免影響西隧周邊交通。

「633」方案為「第一步走」中途方案，第二階段才實施「不同時段不同收費」，林世雄昨出席電台節目解釋，其中原因是須科技配套，月內會推出「易通行」服務，系統可探測貼上繳費貼的車輛車牌，讓駕駛人士自動繳交隧道費，會先於青沙管制區實行，有信心明年「633」三隧分流方案實施時同時採用。他補充，其他原因是考慮須大幅修改收費結構和水平，市民未必接受，加上目前社會正在「復常路」，需考慮旅客和跨境車輛完全恢復的車流情況。

