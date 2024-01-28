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2024-01-28 11:16:32

政府冀美斯訪港期間藉機宣傳香港　楊潤雄稱有積極推動國際歌星來港

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楊潤雄認為，舉辦盛事可告知世界本港有能力舉辦大型賽事。(資料圖片／陳奕釗攝)

楊潤雄認為，舉辦盛事可告知世界本港有能力舉辦大型賽事。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府預告今年上半年有逾80項盛事在香港舉行，包括下月由阿根廷球王美斯領軍的美職球隊國際邁阿密來港。身兼盛事統籌協調組副組長的文化體育及旅遊局局長楊潤雄認為，舉辦盛事能吸引遊客、創造更多就業機會的同時，亦可告知世界本港有能力舉辦大型賽事。

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上半年部分盛事私人形式舉辦

楊潤雄今日(28日)出席一個電台節目時表示，80多項盛事包括節日慶典活動、行業內的大型項目等，部分屬私人形式舉辦。他舉例稱，正與國際邁阿密商討，希望在美斯留港期間舉辦更多活動，藉機會宣傳香港，「嚟到就梗係想一方面帶佢周圍去，幫下手間接做一啲宣傳」，惟過程要考慮球隊本身不同的考慮，因此商討過程亦較複雜。

在舉辦盛事的背後，楊潤雄稱當局花費了很多功夫推動及支援，包括場地安排、贊助等。他又指，盛事並不包括演唱會，因演唱會目前在港已經是商業運作模式，但政府會主動聯絡中介或本地製作公司，積極推動國際歌星來港舉辦演唱會，對方會否來港則屬商業決定。

「貼錢」吸引國際歌星來港需小心

被問到政府應否「貼錢」吸引國際歌星來港舉行演唱會，楊潤雄認為做法需要小心，因政府花費的每一筆錢都要對香港整體有大利益，政府現時所做項目希望長遠能落戶香港。他續說，本地歌星也很國際化、能吸引旅客來港，反問政府如要資助某國際歌星來港，何不資助本港歌星。

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