政府再出招撐區選 投票日前夕搞音樂大匯演

距離改制後首場區議會選舉投票日(12.10)還有4日，社會早前擔心有選民會如常周末北上消費，因而影響周日投票率。政府則接連出招，推出撐區選活動，昨日公布會於本周六、即投票日前夕晚上，在西九文化區舉行大型戶外音樂會「共建美好社區大匯演」，由近百名歌手和藝人表演歌舞。音樂會供4千市民入場欣賞，由本地7間電子傳媒，即無綫電視、ViuTV、HOY TV、鳳凰衛視、香港電台、新城電台、商業電台聯播，同時會在灣仔「HarbourChill海濱休閒站」和沙田公園露天劇場設立的「衛星場地」轉播，場地另設現場表演及攤位遊戲。

政府昨發布大匯演主題曲《獅子山下 共建美好社區》的音樂影片，可見由港區全國人大代表鄺美雲、譚詠麟、Maria Cordero和炎明熹等多名歌手，以及無綫電視劇集《愛．回家之開心速遞》演員等合唱。民政事務總署20間民政諮詢中心，今日下午1時起派發共約4,000張大匯演和300張「衛星場地」入場券。音樂會同日晚上，旅發局亦會在西九文化區舉行「冬日維港水上煙火」和逾1,200架無人機參與的15分鐘飛行表演。政府指，舉辦大匯演是為進一步宣揚特區完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，以及積極參與區議會選舉對共同建設美好社區的重要性。另外，政府又會在投票日於票站外設「打卡位」供市民拍照，選民投票後會獲發一張心意謝卡。特首李家超昨表示，近日選舉氣氛愈見熾熱、候選人落力宣傳，呼籲市民周日早些投票，如「飲完早茶」或午膳後往投票。