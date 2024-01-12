政府再收地發展古洞北 住戶最快第三季須遷出

政府推動北部都會區發展，其中古洞北及粉嶺北新發展區正分階段平整。地政總署將收回合共佔地約109公頃的1,690幅私人土地，以及徵用被40個墳墓和17個金塔所佔用的政府土地，以進行有關新發展區餘下階段發展，有關土地將於4月12日歸政府所有。
據早前凍結登記所得資料，古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內，共有1,065個受影響住戶，以及313個受影響業務經營者。當局因應工程時間表，預計他們需要在今年第三季至2026年首季分批遷出，若按目前情況預計，有780戶和207個經營者最早須於今年第三季遷出。
95戶不符安置補償申請資格
地政總署表示，早於前年11至12月已去信受影響住戶和經營者，通知他們預計遷出限期、補償和安置安排。署方又指，截至去年11月30日有889個住戶，提出申請「提早遷出及領取安置補償」，當中95戶不合資格，涉及在凍結登記後才遷入、居於違規構築物或擁有香港住宅物業等，其餘的336個合資格住戶已獲安置、11戶已獲現金特惠津貼、447戶申請正在處理或尚待提交補充資料。
餘下階段工程擬年中展開
古洞北及粉嶺北新發展區是北部都會區首個動工的新發展區項目，首階段地盤平整和基礎設施工程已於2019年展開，餘下階段地盤平整和基礎設施工程，包括道路、排水系統、污水系統、水管、環境美化工程、斜坡工程和機電工程等，擬於今年中展開。