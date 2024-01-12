政府再收地發展古洞北 住戶最快第三季須遷出

政府推動北部都會區發展，其中古洞北及粉嶺北新發展區正分階段平整。地政總署將收回合共佔地約109公頃的1,690幅私人土地，以及徵用被40個墳墓和17個金塔所佔用的政府土地，以進行有關新發展區餘下階段發展，有關土地將於4月12日歸政府所有。

據早前凍結登記所得資料，古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段發展範圍內，共有1,065個受影響住戶，以及313個受影響業務經營者。當局因應工程時間表，預計他們需要在今年第三季至2026年首季分批遷出，若按目前情況預計，有780戶和207個經營者最早須於今年第三季遷出。