2025-10-21 10:10:51

政府冒牌水｜許正宇稱賦權採購人員可更好把關　非單純審閱文件

許正宇稱賦權採購人員可更好把關，非單純審閱文件。(資料圖片)

政府採購冒牌樽裝水風波，「檢討政府採購機制專責小組」提出6項先行措施，並會向逾10名涉事物流署和庫務科人員，進行紀律調查。

身兼專責小組主席的財經事務及庫務局局長許正宇今早(21)在港台節目說，事件顯示相關人員在盡職審查和應對潛在欺詐行為的警覺性和洞察力，因此當局提出多項改善措施，例如賦權採購人員更好地把關，修訂採購合約條款，不單純是審閱招標文件，有需要時亦可進行實地視察。

不希望審核時只是「剔格仔」

許正宇又說，當局訂立電子資料庫，讓內部採購資訊互通，日後其他部門採購時亦可參考；並要重塑相關人員的「主人翁文化」，將為政府採購視作為自己採購。他說，不希望審核招標文件時只是「剔格仔」，期望能從制度著手，提升採購的盡職審查能力和做好把關者角色。

李方沖稱需加強防騙培訓

香港特區政府公務人員聯會主席李方冲在同一節目說，政府大部採購都是由物流署負責，個別部門所需器材就會由部門自行採購，如果投票者或貿易公司過往涉及不良紀錄，一般難以由基層採購人員查核出來，今次採購樽裝水事件涉及欺騙成份，需加強對防騙培訓。

被問到加強盡職審查措施會否影響採購效率和增加採購人員負擔，李方冲說，相信經過今次事件後，初期行政工作需時可能較長，但慢慢會適應，長遠是好事。

