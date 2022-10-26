政府刊憲修「疫苗通行證」例 賦權醫衛局長廢除免針紙

政府早前在廢除「免針紙」司法覆核案敗訴，行政會議昨通過修改法例第599L章，賦權醫務衛生局長在考慮所有相關因素後，宣告個別「免針紙」或特定醫生簽發的所有「免針紙」在14日後失效；考慮因素包括簽發醫生在特定時間內發出的數量、醫生有否為病人進行臨床評估等。有病人組織質疑，政府做法難免令人擔心是否有違法治精神，又指市民已為措施付出很大代價，慨嘆復常路如何「行落去」。 市民郭卓堅早前就政府廢除7名涉嫌違法私家醫生所簽發「免針紙」的決定，入稟高等法院司法覆核，法庭上周五(21日)裁定政府敗訴。事隔4日，政府昨表示考慮法律意見和防疫工作急切性等因素後，決定不提出上訴，但宣布將修訂法例第599L章，就賦權醫務衛生局長作出的指示提供清晰法律基礎。政府形容這是最合適做法、符合香港最佳利益，相關規例昨日刊憲、今日生效，另今日會向立法會提交進行「先訂立，後審議」程序。郭卓堅昨表示，計劃明日再提出司法覆核。

廢除「免針紙」須提早14日公布 修訂後的第599L章，賦權醫務衛生局長在有合理理由懷疑某註冊醫生，在發出「免針紙」前未有進行臨床評估，可宣告個別「免針紙」失效。醫務衛生局長亦可基於公眾利益，在考慮「疫苗通行證」制度出現紕漏或其穩健性受損、是否有合理懷疑指明醫生簽發「免針紙」前沒有進行臨床評估、指明醫生在特定時段簽發的數量、模式和方式，以及衛生署長意見等所有因素後，宣告指明註冊醫生簽發的「免針紙」全數失效。



修例一併加入「過渡證明書」條文 法例列明，局長最少要提早14日宣告有關「免針紙」失效，宣告後亦須盡快書面通知相關醫生。相關醫生可以在局長發出通知的7日內，向對方提出書面申述。至於受影響的「免針紙」持有人，法例規定局長須在合理可行範圍內，盡快安排他們接受註冊醫生臨床評估，斷定持有人是否不適宜接種任何新冠疫苗。 下月30日起，「疫苗通行證」將劃一要求所有滿12歲人士打齊3針。醫務衛生局早前回覆本報稱，考慮到部分人屆時或需過渡安排才能滿足「疫苗通行證」要求，當局正考慮合適方案。政府在今次修例當中同時容許局長，向特定時段內不符合「疫苗通行證」指示的人士，按適當條款發出「過渡證明書」作過渡安排，但亦可隨時撤銷。 特首李家超昨早出席行政會議前強調，政府在處理「免針紙」事件時一直依法行事，亦有責任確保公共健康獲有效及迅速保護，政府會追究任何涉嫌違反或違反專業操守的行為。 今次修例同時把第599L章的有效期，延長6個月至明年6月30日，一直關注防疫措施的立法會議員江玉歡向本報稱，市民在「口罩令」下尚且仍可自由活動，但「疫苗通行證」就會限制市民生活，「小朋友學習都受影響」，想不通為何法例有效期要再延長。她又說為免引起誤會，不想以「輸打贏要」形容今次修例。