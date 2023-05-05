政府刊憲調高陪審員及證人等津貼　專家證人最高每日加至3290元

政府今日(5日)刊憲公布特首會同行會在上周二(4月25日)作出的《2023年陪審員津貼(修訂)令》及《2023年淫褻及不雅物品管制(修訂)規例》，分別增加陪審員津貼及淫審處審裁委員酬金額。政府將於下周三(10日)以先訂立後審議的程序向立法會提交有關修訂。

陪審員每天津貼加至 995 元

在增加陪審員津貼方面，陪審員一天津貼會增加7.1%，由現時每天930元增至995元，淫審處審裁委員的酬金則增加約1.9%，由現時工作不少於半天為1,035 元，或工作不足半天為520元，調整至工作不少於半天為1,055港元或工作不足半天為530港元。同時政府決定調高刑事訴訟程序，及死因裁判官的研訊中證人津貼。

普通證人 最高 每日增至 655 元

普通證人的最高津貼就增加6.7%，由現時每一日的615元加至655元，若工作不超逾4小時，津貼亦會增加至325元；專業人士及專家證人的最高津貼，就會由現時每一日的3,210元，增加2.5%至3,290元，若工作不超逾4小時，津貼亦會由現時1,600元加至1,640元。

政府解釋，增加津貼額是為了減低公眾人士，因出任陪審員或以證人身份出庭作證而蒙受的經濟損失。有關立法程序完成後，經調整的陪審員、證人及淫審處審裁委員的津貼額或酬金額將於8月1日實施。