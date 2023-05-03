政府加強內地招聘公務員　警隊到福建北京等地招募

本港近日人口老化及掀起移民潮，當中公務員流失情況有所增加。公務員事務局局長楊何蓓茵回覆新民黨立法會議員黎棟國書面質詢時說，積極吸引不同背景人士加入政府，各部門近月已加強在內地向學生進行推廣宣傳和招聘工作，例如香港警隊去年和今年曾到廣東、福建、北京及武漢進行招募。

楊何蓓茵指，政府的招聘宣傳工作除以本地的畢業生為對象外，亦會積極吸納不同背景的人士加入，出任公務員，包括在內地和海外畢業生，以及在職人士，隨著越來越多本地學生選擇到內地升學及全面通關，各部門近月已加強在內地向學生進行推廣宣傳和招聘工作，譬如警隊在2022年11月到廣東及福建，以及在今年4月到北京及武漢進行招募活動，同時其他不同職系亦有計劃到內地進行推廣宣傳和招聘工作。

3年逾200持內地學士申請人接受學歷評核

她又指，根據《基本法》條文，除了第101條所指明的例外情況外，在香港各部門任職的公務人員必須是香港特別行政區的永久性居民，而過去3年超過200名持有內地大學學士學位的公務員職位申請人接受學歷評核，而由於同時持有香港本地學位的人士毋須評核，實際獲聘的持有內地大學學歷人士數目或會更多，而為方便在香港以外地區升學或居住的考生，當局在香港以外的7個城市，包括即北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華和悉尼舉行綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」和政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任聯合招聘考試，以2020至2022年為例，香港以外考場符合報考資格的每年平均報考人數約640人，當中約有280名考生報考在北京舉行的考試。

楊何蓓茵稱，公務員事務局會因應預計的考生數目、場地、人手安排和後勤支援等因素，考慮是否需要調整香港以外考場的地點及數目，並計劃在2023至24年度在上海加設考場，並預期在本年第三季落實有關安排，強調當局會繼續按實際情況考慮未來是否需要在更多內地城市舉行招聘考試。