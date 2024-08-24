政府反駁《紐約時報》針對香港國安展覽不實報道　指文章內容偏頗

特區政府就美國《紐約時報》一篇題為「港府如何用國家安全展覽重塑城市記憶」的文章，針對香港特區國家安全展覽廳作出不實和誤導性的報道，表示強烈不滿並反對其內容偏頗。
發言人表示，國家安全展覽廳是香港特區首個有系統地介紹國家安全的專廳，目的是讓參觀者認識國家安全的積極意義，包括全民維護國家安全的重要性，加強市民對國家安全的認知和理解；介紹總體國家安全觀；弘揚愛國主義精神，激發市民的愛國情懷；鼓勵市民積極參與國家安全建設，提高市民的責任感和主人翁意識；帶出香港安全、社會穩定的現況，展示香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。
發言人強調《紐約時報》的報道完全漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之、嚴重危害國家安全的暴亂和港版「顏色革命」的圖謀事實，而對《香港國安法》讓香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，《紐約時報》的報道實乃典型的虛偽「雙標」。
展覽廳自本月7日對外開放以來，參觀者絡繹不絕，首4天人數已超過1萬人。展覽廳開幕至今，有效提高市民維護國家安全的意識，展示的內容都充分達到設置展覽廳的目的。國家安全展覽廳會繼續積極推廣全民維護國家安全教育，激勵市民支持全面準確貫徹「一國兩制」方針，保持香港長期繁榮穩定。
原文刊登於 香港電台