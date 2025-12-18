政府取消除夕煙花匯演 跨年倒數移師遮打道舉行

還有不足兩星期便告別2025年，政府公布今年除夕跨年倒數活動將取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅發局補充指，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演，望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充滿希望的新一年，而活動安排及詳情稍後公布。
政務司長陳國基昨主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。他指，香港在除夕及元旦假期有一系列活動舉行，元旦日起一連3日亦為內地假期，料訪港旅客會明顯增加。
因應除夕跨年倒數活動舉行，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的通關時間，並上報國家口岸部門審批。港珠澳大橋口岸及落馬洲/皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。運輸署亦會配合口岸安排，加強連接各口岸的跨境交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士及跨境直通巴士的班次。
東鐵綫會配合羅湖口岸的安排，相應延長來往羅湖站的服務時間，而港鐵上水站及新田皇巴站會有巴士路線，方便旅客在羅湖停止通關後轉往皇崗口岸。港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。旅發局於網站專頁載列聖誕和元旦假期期間香港舉辦的節日活動安排，並會在元旦日假期前在專頁內提供本港熱門旅遊景點的輪候時間。
旅遊促進會總幹事崔定邦認為，取消煙花匯演主要影響已經預約遊艇到海上觀賞表演的旅客，對一般旅客影響較小，因香港仍有其他除夕倒數活動，如蘭桂坊和部分商場。而旅發局倒數活動移師中環舉行，交通亦很方便，彈性調整行程亦不難。