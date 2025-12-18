政府取消除夕煙花匯演 跨年倒數移師遮打道舉行

還有不足兩星期便告別2025年，政府公布今年除夕跨年倒數活動將取消煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。旅發局補充指，跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演，望透過活動向市民與旅客傳遞正能量、關懷與平安的祝福，與大家一同迎接充滿希望的新一年，而活動安排及詳情稍後公布。

政務司長陳國基昨主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。他指，香港在除夕及元旦假期有一系列活動舉行，元旦日起一連3日亦為內地假期，料訪港旅客會明顯增加。