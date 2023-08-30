政府向立會申請追加撥款7000萬　注資賑災基金

政府向立法會提交文件，申請追加撥款7,000萬，注資賑災基金，應付為內地受颱風杜蘇芮所引發水災影響的救援撥款，以及在本財政年度救援機構就其他賑災需要而提出的撥款申請。
賑災基金本月中旬已向工聯會等9間機構，批出6,500萬元，支援內地水災救援工作。政府指亦收到其他機構提出申請或表示有意申請撥款，以賑濟水災災民。而有計劃即時採取行動援助災民的機構，預計所需撥款總額約為8,800萬元，包括已批出的約6,500萬元。
有機構申請約900萬援助菲律賓及印度災情
除了向內地水災災民提供緊急救援外，政府指也收到其他機構申請合共約900 萬元撥款，以援助菲律賓風災災民和印度水災災民。因此，就內地水災、菲律賓風災和印度水災而言，已知的所需賑災撥款總額約為9,700萬元。
基金在今年4月的結餘約為9,000萬元。計及已獲委員會批出合共約1,800萬元的6宗申請，基金的未動用結餘約為7,200萬元，不足以應付約9,700萬元的已知所需撥款。因此，政府有急切需要向基金注資，政府又指雖難以準確估計今年9月至明年3月期間賑災所需的金額，但認為預留1億元年度撥款約一半的額外金額，以應付本財政年度下半年可能出現的其他需求是恰當做法。故此，連同已知基金所欠缺的約2,500萬元差額，建議追加撥款7,000萬元，以補足 基金。