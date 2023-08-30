政府向立會申請追加撥款7000萬　注資賑災基金

政府向立法會提交文件，申請追加撥款7,000萬，注資賑災基金，應付為內地受颱風杜蘇芮所引發水災影響的救援撥款，以及在本財政年度救援機構就其他賑災需要而提出的撥款申請。

賑災基金本月中旬已向工聯會等9間機構，批出6,500萬元，支援內地水災救援工作。政府指亦收到其他機構提出申請或表示有意申請撥款，以賑濟水災災民。而有計劃即時採取行動援助災民的機構，預計所需撥款總額約為8,800萬元，包括已批出的約6,500萬元。