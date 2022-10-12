政府增設9個疫苗接種點 另有6個社區接種中心月底關閉(附名單)

政府公布本月會在交通方便或人流暢旺的地點，陸續增設9個新冠疫苗接種點以方便市民，並待各新接種點投入服務後，將於本月底關閉5間社區疫苗接種中心和一間短期社區疫苗接種中心。

10月18日起增加7個「私家診所新冠疫苗接種站」



新設7個接種站由本月18日起開放，為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗，並為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。市民可由明日(13日)上午9時起透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，預約免費接種服務。

7個「私家診所新冠疫苗接種站」：

旺角彌敦道612-618號好望角大廈（百本專業護理服務）

旺角彌敦道700號T.O.P商場（莊柏醫療中心）

紅磡湖光街1號（梁樹標醫生診所）

將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期（緻仁醫療）

上水龍琛路39號上水廣場（莊柏醫療中心）

荃灣楊屋道1號荃新天地（柏峰醫務中心）

東涌慶東街1號東堤灣畔（卓健醫療）

另增加兩個「社區疫苗接種站」



「黃大仙廟宇廣場社區疫苗接種站」今日起為市民服務。另外，政府會於本月31日起在鰂魚涌渣華道363號設立「渣華道遊樂場社區疫苗接種站」（近港鐵鰂魚涌站C出口），網上預約由本月25日上午9時開始。兩個接種站每日上午9時至下午6時開放，提供科興（6個月或以上人士）和復必泰（12歲或以上人士）兩款疫苗的接種服務。

提升兩接種點的服務至「一點兩疫苗」

觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心和「荔枝角公園社區疫苗接種站」會由本月31日起提升服務，由以往只提供科興疫苗接種服務，增加至提供科興（6個月或以上人士）和復必泰疫苗（12歲或以上人士）接種服務。這兩個接種點的復必泰疫苗接種服務，網上預約由本月25日上午9時開始。

將關閉6個社區疫苗接種中心

設於界限街體育館、荔枝角公園體育館、曉光街體育館、渣華道體育館和西灣河體育館的社區疫苗接種中心及上水廣場（17樓）短期社區疫苗接種中心，將提供服務至本月31日中午12時，其後會關閉。