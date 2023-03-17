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2023-03-17 10:56:10

政府委任34名特首顧問團成員 吳光正李澤鉅唐英年上榜 (附名單)

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李家超最新評分升至59.2分。(資料圖片)

政府委任特首顧問團成員 陳智思李澤鉅譚允芝上榜。(資料圖片)

政府今日(17日)公布成立特首顧問團，由行政長官擔任主席並委任34名成員，當中包括吳光正、李澤鉅及唐英年等；主要政府官員亦會參與。顧問團首屆任期即時生效，至2025年6月30日止。

顧問團為高層次諮詢組織，會就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。政府指，香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。

顧問團按三大方向分組

行政長官李家超歡迎各成員加入顧問團，他指顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家，形容他們絕對適合就香港長遠的策略性發展，向他提供精闢見解和睿智建議。李家超又指，顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流，並期待在未來幾年與顧問團成員緊密合作。

李澤鉅冀運用集團營商經驗助港把握未來機遇

長江實業及長江和記主席李澤鉅表示，獲委任為特首顧問團成員是他的榮幸，會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見。他又說，香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。

顧問團的成員名單：

主席：

  • 行政長官

成員：

經濟高質量與持續發展

  • 吳光正
  • 李民斌     
  • 李澤鉅     
  • 沈聯濤     
  • 唐英年     
  • 馬時亨教授   
  • 黃志祥     
  • 楊敏德          
  • 趙令歡     
  • 趙國華     
  • 蘇澤光

創新與創業

  • Michael Spence教授
  • 李開復博士
  • 周勝馥
  • 查毅超博士
  • 盛智文博士
  • 黃子欣博士
  • 傅育寧博士
  • 單偉建
  • 湯曉鷗教授
  • 葉玉如教授
  • 蔡崇信
  • 譚允芝資深大律師

區域與環球協作

  • Colm Kelleher   
  • 白德利     
  • 杜嘉祺     
  • 林建岳博士   
  • 洪丕正     
  • 陳智思     
  • 馮國經博士   
  • 董立均
  • 諸立力
  • 蔡冠深博士
  • 謝仕榮博士

列席

  • 政務司司長
  • 財政司司長
  • 律政司司長
  • 行政長官辦公室主任
  • 特首政策組組長
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