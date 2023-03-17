政府委任34名特首顧問團成員 吳光正李澤鉅唐英年上榜 (附名單)

政府今日(17日)公布成立特首顧問團，由行政長官擔任主席並委任34名成員，當中包括吳光正、李澤鉅及唐英年等；主要政府官員亦會參與。顧問團首屆任期即時生效，至2025年6月30日止。

顧問團為高層次諮詢組織，會就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。政府指，香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。

顧問團按三大方向分組

行政長官李家超歡迎各成員加入顧問團，他指顧問團成員均是各自領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家，形容他們絕對適合就香港長遠的策略性發展，向他提供精闢見解和睿智建議。李家超又指，顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作，以便達到更聚焦和深入的交流，並期待在未來幾年與顧問團成員緊密合作。

李澤鉅冀運用集團營商經驗助港把握未來機遇

長江實業及長江和記主席李澤鉅表示，獲委任為特首顧問團成員是他的榮幸，會在任期內致力就香港的策略性發展為行政長官提供意見。他又說，香港正值疫後重新向世界出發的重要時刻，希望運用長江集團多年來在全球超過50個國家的營商經驗，協助香港把握未來機遇。