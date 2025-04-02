政府完成黃大仙竹園聯合村聯合行動　收回土地發展公營房屋

發展局在社交專頁說，地政總署2023年2月已向受影響住戶及業務經營者發信，通知遷出限期，政府過往已給予相關住戶和業務經營者多次寬限，呼籲他們盡早遷離，並基於「以人為本」精神，將最後寬限期延至今年農曆新年後，但直至今日行動前，仍然有使用人表明不會離開，強調在照顧受發展影響住戶的同時，亦須確保發展計劃按時完成，因此無法再延長遷出寬限期。

發展局表示，地政總署今日聯同相關政府部門，在黃大仙竹園聯合村進行聯合行動，將相關用地交予土木工程拓展署，以配合日後的公營房屋發展，相關行動已完成。

發展局指出，相關住戶和業務經營者今日已全部遷出，用地隨即交予土拓署開展工程，署方與相關部門酌情安排居民盡快進入工地取回遺留的私人物品，及安排不符合安置資格的受影響人士短暫居留房屋署臨時收容中心。

發展局指，項目影響約155個寮屋住戶，涉及約271人，以及約10個於寮屋經營的業務經營者，截至昨日，合資格住戶大多數已搬離，並獲原區安置或獲發特惠津貼，餘下大約20戶和3個業務經營者仍未遷出，包括已獲安置或特惠津貼的住戶、不滿補償金額的業務經營者，以及不符合安置或申領特惠津貼資格，當中合資格住戶仍可獲搬遷津貼。