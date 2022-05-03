政府宣布東鐵綫過海段5月15日通車 新巴城巴：特別路線301將取消

【18:07更新】東鐵綫過海段5月15日通車，金鐘站轉乘月台、大堂擴建部分準備好開放，港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，鐵路服務完成所有法定檢測，達到安全可靠要求，可提早通車，今年一月底展開試營運，已完成約100項演練，確保開通順利，並指乘坐新線段過海平均每日可節省10分鐘。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨偉說，東鐵綫過海段通車後，使用新的列車和訊號系統，可由現時3分鐘一班車加密至2.7分鐘一班車，相信足夠應付新增客量。 金鐘站東鐵綫為往羅湖的7號月台及往金鐘的8號月台，位於金鐘站L5層，市民若從金鐘站轉乘南港島線，將會經過該層。金鐘站擴建部份位處樂禮街E出口下，乘客可從此位置，乘長扶手電梯達到達月台。東鐵綫乘客從九龍過海，可藉10條扶手電梯轉乘港島綫或荃灣綫。 金鐘站大堂設「過海易」顯示器 港鐵指，東鐵綫讓市民多一個過海選擇，為便利市民選擇較快捷及分流人潮，金鐘站大堂增設「過海易」顯示器，實時顯示荃灣綫及東鐵綫後車情況和下一班列車時間。楊美珍補充，相信可改善荃灣綫乘客乘車環境。楊美珍舉例，東鐵過海段通車後，由上水到金鐘只需40分鐘、快15分鐘；由大圍毋須轉車直達金鐘，只需17分鐘；由上水到海洋公園只需轉一程車，車程有64分鐘縮減至47分鐘。

【14:10更新】政府宣布港鐵東鐵綫過海段將於5月15日開通，成為港鐵第四條過海綫，連貫新界東北及港島，紅磡至金鐘站車程由19分鐘縮短至7分鐘，金鐘站變成四線合一的「超級轉車站」。港鐵行政總裁金澤培表示，通車後讓乘客過海多個分流選擇，並會密切留意載客情況，適時調配班次適應市民出行習慣和需要。 運輸及房屋局長陳帆表示，自己放工也會坐港鐵由金鐘過海往九龍，留意到有時也要等2至3班車，但之後就有一班空車到站，為一批乘客「送上歸程」，相信日後東鐵線過海段也可採同樣的做法。至於近日有報道指城際直通車列車或將會取消，當局與內地相關部門正在檢視，會適時公布。 會展站外其他站票價不變 就通車後對其他交通工具如巴士影響，陳帆表示政府重視市民公共出行，會密切留意市民出行習慣，配合改善，並為確保每種交通工具可持續營運及財務可行。至於東鐵綫過海段票價，金澤培補充，會展站是唯一一個新站，除該站有新票價制定，其他站票價一樣，舉例旺角東出發的車程時間更短但無加價。

新巴城巴：特別路線301將取消 開辦新路線1M 新巴城巴表示，由於過海路線為現時城巴新巴主要收入來源，東鐵綫過海段通車將嚴重影響城巴新巴的收益，估計流失約20%紅隧過海乘客。然而，新巴城巴會配合新基建落成整合服務，並透過鼓勵轉乘，方便乘客善用整個網絡。新巴城巴又指，將開辦全新路線1M，為跑馬地及黃泥涌峽一帶居民，帶來便捷的鐵路轉乘服務。同時，城巴25A、780、788號線及新巴1M、722號線的乘客，於會展站轉乘鐵路，或由鐵路轉乘上述巴士路線，憑成人八達通可享每程2元的轉乘優惠。新巴城巴又指，通車當日將會取消特別路線301，以及按客量調整其餘紅隧路線班次，並計劃調撥資源加強新發展區例如將軍澳及屯門的服務，及希望開辦更多新路線，服務全港居民。 九巴：視情況加強新界東來往九龍東九龍西點對點服務 九巴表示，因應沙中綫過海段於5月15日通車，預料巴士客流量會出現改變，正密切留意乘客出行需要，視乎實際情況加強新界東來往九龍東及九龍西的點對點服務，檢視的路線包括74X、270B、277E及277X等，九巴會就有關安排與運輸署商討。