政府宣布東鐵綫過海段5月15日通車

【14:10更新】政府宣布港鐵東鐵綫過海段將於5月15日開通，成為港鐵第四條過海綫，連貫新界東北及港島，紅磡至金鐘站車程由19分鐘縮短至7分鐘，金鐘站變成四線合一的「超級轉車站」。港鐵行政總裁金澤培表示，通車後讓乘客過海多個分流選擇，並會密切留意載客情況，適時調配班次適應市民出行習慣和需要。
運輸及房屋局長陳帆表示，自己放工也會坐港鐵由金鐘過海往九龍，留意到有時也要等2至3班車，但之後就有一班空車到站，為一批乘客「送上歸程」，相信日後東鐵線過海段也可採同樣的做法。至於近日有報道指城際直通車列車或將會取消，他請當局與內地相關部門正在檢視，會適時公布。
就通車後對其他交通工具如巴士影響，陳帆表示政府重視市民公共出行，會密切留意市民出行習慣，配合改善，並為確保每種交通工具可持續營運及財務可行。至於東鐵綫過海段票價，金澤培補充，會展站是唯一一個新站，除該站有新票價制定，其他站票價一樣，舉例旺角東出發的車程時間更短但無加價。
新巴城巴：301線過海巴士將取消
至於新巴城巴表示，東鐵綫過海段通車後，會取消早上行駛紅隧過海的301線。翻查資料，301線由紅磡海底隧道收費廣場出發，經告士打道、夏慤道、德輔道中往中環永吉街。
【12:30更新】港鐵東鐵綫過海段傳將於5月15日通車，運房局長陳帆今日下午2時，將在政府總部見傳媒，港鐵行政總裁金澤培亦會出席。屆時，東鐵綫南行即將跨過維港，經過紅磡站後將到達會展站，並以金鐘站作為終點。東鐵綫乘客可以直接過海，金鐘站亦會成為4條港鐵綫的「超級轉車站」，包括荃灣綫、港島綫、南港島綫，以及東鐵綫。
12卡車全部退役
不過，由於新的會展站和金鐘站月台設計只能容納9卡車，故現時的12卡車之後會全部退役，全綫改用9卡列車。每班車載客量減少約兩成半，即接近1,000人。港鐵曾經表示，配合新信號系統，東鐵綫繁忙時段，可以由約3分鐘加密至約2分鐘一班車。不過，市民擔心將來改用9卡車後，更擠迫及更難上車。