政府宣布東鐵綫過海段5月15日通車

【14:10更新】政府宣布港鐵東鐵綫過海段將於5月15日開通，成為港鐵第四條過海綫，連貫新界東北及港島，紅磡至金鐘站車程由19分鐘縮短至7分鐘，金鐘站變成四線合一的「超級轉車站」。港鐵行政總裁金澤培表示，通車後讓乘客過海多個分流選擇，並會密切留意載客情況，適時調配班次適應市民出行習慣和需要。

運輸及房屋局長陳帆表示，自己放工也會坐港鐵由金鐘過海往九龍，留意到有時也要等2至3班車，但之後就有一班空車到站，為一批乘客「送上歸程」，相信日後東鐵線過海段也可採同樣的做法。至於近日有報道指城際直通車列車或將會取消，他請當局與內地相關部門正在檢視，會適時公布。

就通車後對其他交通工具如巴士影響，陳帆表示政府重視市民公共出行，會密切留意市民出行習慣，配合改善，並為確保每種交通工具可持續營運及財務可行。至於東鐵綫過海段票價，金澤培補充，會展站是唯一一個新站，除該站有新票價制定，其他站票價一樣，舉例旺角東出發的車程時間更短但無加價。

新巴城巴：301線過海巴士將取消

至於新巴城巴表示，東鐵綫過海段通車後，會取消早上行駛紅隧過海的301線。翻查資料，301線由紅磡海底隧道收費廣場出發，經告士打道、夏慤道、德輔道中往中環永吉街。